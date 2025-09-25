Rihanna kızına kavuştu! İlk paylaşımıyla sosyal medyada rekor kırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne oldu. Uzun süredir hamilelik sürecini gözler önünde yaşayan dünyaca ünlü isim, 13 Eylül'de kızını dünyaya getirdiğini duyurdu ve fotoğrafını ilk kez paylaştı.

RIHANNA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Rihanna ile A$AP Rocky, üçüncü çocuklarına kavuştu. Çift, kızlarına Rocki Irish Mayers adını verdi. Rihanna, minik kızını ilk kez kucağında tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

RIHANNA VE KIZI REKOR KIRDI

Rihanna'nın doğum paylaşımı, yalnızca saatler içinde 8 milyona yakın beğeni toplayarak sosyal medyada rekor kırdı. Dünyaca ünlü yıldızın hayranları, minik Rocki için tebrik mesajları yağdırdı.

RIHANNA DOĞUM YAPTI, YENİ ALBÜM BEKLENTİSİ BAŞLADI

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, en son 2016 yılında yayımlanan Anti albümü sonrası müzik kariyerine ara vermişti. Hayranlarının yoğun albüm isteği karşısında sessizliğini koruyan Rihanna, üçüncü çocuğunun ardından albüm çalışmalarına başlayabilir.