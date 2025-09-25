Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Rihanna kızına kavuştu! İlk paylaşımıyla sosyal medyada rekor kırdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ile A$AP Rocky, dün üçüncü çocuklarına kavuştu. İki erkek çocuğun ardından kız çocuklarına kavuşan çift, kızlarına Rocki Irish Mayers adını verirken yüzünü de ilk kez gösterdiler.

Rihanna kızına kavuştu! İlk paylaşımıyla sosyal medyada rekor kırdı
Dünyaca ünlü şarkıcı , üçüncü kez anne oldu. Uzun süredir hamilelik sürecini gözler önünde yaşayan dünyaca ünlü isim, 13 Eylül'de kızını dünyaya getirdiğini duyurdu ve fotoğrafını ilk kez paylaştı.

RIHANNA ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Rihanna ile A$AP Rocky, üçüncü çocuklarına kavuştu. Çift, kızlarına Rocki Irish Mayers adını verdi. Rihanna, minik kızını ilk kez kucağında tuttuğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Rihanna kızına kavuştu! İlk paylaşımıyla sosyal medyada rekor kırdı

RIHANNA VE KIZI REKOR KIRDI

Rihanna'nın paylaşımı, yalnızca saatler içinde 8 milyona yakın beğeni toplayarak sosyal medyada rekor kırdı. Dünyaca ünlü yıldızın hayranları, minik Rocki için tebrik mesajları yağdırdı.

Rihanna kızına kavuştu! İlk paylaşımıyla sosyal medyada rekor kırdı

RIHANNA DOĞUM YAPTI, YENİ ALBÜM BEKLENTİSİ BAŞLADI

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, en son 2016 yılında yayımlanan Anti albümü sonrası müzik kariyerine ara vermişti. Hayranlarının yoğun albüm isteği karşısında sessizliğini koruyan Rihanna, üçüncü çocuğunun ardından albüm çalışmalarına başlayabilir.

Rihanna kızına kavuştu! İlk paylaşımıyla sosyal medyada rekor kırdı
TGRT Haber
