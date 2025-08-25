Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Magazin
 Dilek Ulusan

Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Berk Oktay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti

Haklarında boşanma iddiaları çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çifti haberleri yayınladıkları karelerle yalanlamıştı. Yıldız Çağrı Atiksoy'un son karesi ise kafaları karıştırdı.

Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Berk Oktay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 14:16

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift ve , 2022 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin 21 Mayıs'ta ise çocukları dünyaya geldi. Çiftin adı Berk Oktay'ın rol arkadaşı ile yakınlaşmasının ardından iddialarına karıştı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy eşini takipten çıkmış iddiaları güçlendirmişti. İkili daha sonra birlikte "Mutlu aile pozu" vererek iddiaların önüne geçmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Berk Oktay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti

Olayın ardından ise Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Berk Oktay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti

Berk Oktay yaptığı basın açıklamasında iddiaları yalanladı ve gerekli hukuki işlemlerini başlayacağını duyurdu.

Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Berk Oktay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti

Yıldız Çağrı Atiksoy ise bugün yaptığı paylaşımını gelen yorumlar üzerine kısa sürede kaldırdı. Tek başına denizde fotoğraf paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy boşanma iddialarını paylaştığı kareyle yalanlamıştı.

ETİKETLER
#boşanma
#taciz
#doğum
#berk oktay
#iddialar
#yıldız çağrı atiksoy
#Savaşçı
#Magazin
