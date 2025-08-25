Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Berk Oktay'ın ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin 21 Mayıs'ta ise çocukları dünyaya geldi. Çiftin adı Berk Oktay'ın rol arkadaşı ile yakınlaşmasının ardından boşanma iddialarına karıştı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Yıldız Çağrı Atiksoy eşini takipten çıkmış iddiaları güçlendirmişti. İkili daha sonra birlikte "Mutlu aile pozu" vererek iddiaların önüne geçmişti.

Olayın ardından ise Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

Berk Oktay yaptığı basın açıklamasında iddiaları yalanladı ve gerekli hukuki işlemlerini başlayacağını duyurdu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ise bugün yaptığı paylaşımını gelen yorumlar üzerine kısa sürede kaldırdı. Tek başına denizde fotoğraf paylaşan Yıldız Çağrı Atiksoy boşanma iddialarını paylaştığı kareyle yalanlamıştı.