Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez Çamlıca Camii’yi ziyaret etti! Paylaşımlarına beğeni yağdı

Mauro Icardi, Wanda Nara'dan boşandıktan sonra China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Sık sık Mauro Icardi'yi görmek için İstanbul'a gelen China Suarez, bu sefer ise Çamlıca Camii'yi ziyaret etti.

CHINA SUAREZ'İN İSTANBUL AŞKI

Bir fotoğraf paylaşan Suarez, "Mauro antrenman yapıyor, ben arkadaşlarımla İstanbul sokaklarında kaybolmaya devam ediyorum. Bu şehri, manzaralarını, kültürünü, insanları için çıldırıyorum. Sahip olduğum her şeyi öğrenecek kadar ömrüm yok." diyerek İstanbul'u övdü.

Ünlü çiftten Suarez, son olarak ise Çamlıca Camii'yi ziyaret etti. Ünlü oyuncu, çekildiği pozlarla oldukça beğenildi.

China Suarez'in cami içindeki pozlarına da çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.