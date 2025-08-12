ABD'de yaşayan Ceyda Ateş Türkiye'ye dönüyor! Benim Adım Aylamaz dizisiyle anlaşma sağladı

Çiçek Taksi, Yarım Elma, Cennet Mahallesi, Aşk Oyunu, Yalan Dünya ve Yer Gök Aşk gibi dizilerde rol alan Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Gülsoy ile evlendi ve ABD'de yaşamaya başladı. Dizi sektöründen uzak kalan Ceyda Ateş, yeni bir projeyle anlaşma sağladı.

CEYDA ATEŞ DİZİLERE GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Türkiye ile Amerika arasında mekik dokuyan Ceyda Ateş TRT tabii'nin yeni dizisi "Benim Adım Aylamaz"da “Mevlüde” rolüyle yer alacak.

Aylamaz rolünü Yağmur Tanrısevsin oynarken, Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol’un yazdığı dizinin başrol kadrosuna Ceyda Ateş de katıldı.

CEYDA ATEŞ MEVLÜDE OLACAK

Ceyda Ateş dizide “Mevlüde” rolüyle yer alacak. Makedonya’da Aylamaz’ın hayatına girecek olan Mevlüde, kocasını bir kazada kaybetmiş, karnında bebeğiyle kalmış bir kadındır. 10 bölümden oluşan dizi kadın doğum uzmanı olarak şehir hayatını sürdüren, tek dostu yapay zeka olan modern bir kadın olan Aylamaz’ın hikâyesini anlatıyor. Dizide rol alan oyuncular arasında Suzan Kardeş ve Şemsi İnkaya da yer alıyor.