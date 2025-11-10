Menü Kapat
Bereketli Topraklar izleyicisinden geçer not alamadı! "Final kokuları geliyor" yorumları yağdı

Başrolünde Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi, izleyicisinden geçer not alamadı. Son olarak 2. bölümü yayınlanan diziye sosyal medyada eleştiri yağarken, "Final olur" yorumları yapıldı.

Bereketli Topraklar izleyicisinden geçer not alamadı!
'in Ömer, Gülsim Ali'nin Nevin karakteriyle yer aldığı dizisinde ayrıca Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, İlayda Akdoğa ve Zehra Kelleci yer alıyor. Dizinin son yayınlanan bölümünde izlenme oranları, ekibi pek memnun etmedi. Dizi son final sahnesiyle seyircisini heyecanlandırırken, "final" yorumları da sosyal medyada yer aldı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Pazar günleri yayınlanan Bereketli Topraklar dizisi son gelen reytinglerle şaşırttı. Büyük umutlarla başlayan dizi, izlenme oranlarıyla şaşırttı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Final kokuları geliyor", "Engin Akyürek olunca umutlandım ama", "Adana'da çekiliyor ama İstanbul havası var" gibi yorumlar yapıldı.

Bereketli Topraklar izleyicisinden geçer not alamadı! "Final kokuları geliyor" yorumları yağdı

DİZİLER BİR BİR FİNAL YAPIYOR

Yeni sezonun iddialı dizileri bir bir final kararı aldı. İlk olarak Aynadaki Yabancı dizisi final kararı alırken, henüz 3 bölümü yayınlanan Ben Onun Annesiyim dizisi de final kararı aldı.

Bereketli Topraklar izleyicisinden geçer not alamadı! "Final kokuları geliyor" yorumları yağdı

Böylece bu sezon final yapan diziler arasına "Aşk ve Gözyaşı" ile "Ben Onun Annesiyim" de katılmış oldu. Toplamda üç yapımın kısa sürede final kararı aldı.

Bereketli Topraklar izleyicisinden geçer not alamadı! "Final kokuları geliyor" yorumları yağdı
