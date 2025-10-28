Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Dilek Ulusan

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit'in Çağatay Ulusoy yorumu galanın önüne geçti: Biraz egolu

Çağatay Ulusoy başrolünü Elçin Sangu ile paylaştığı Uykucu filmiyle gündemdeki yerini koruyor. Dün akşam galası yapılan filmin bütün oyuncuları röportaj verirken, Çağatay Ulusoy'un çocukluğunu oynayan Seydi Doruk Yiğit, ünlü oyuncuyu egoist olarak tanımladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
13:51
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
13:51

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Eşref Rüya dizisiyle ekran macerasını sürdüren 'u yıllar sonra beyaz perdeyle buluşturan Uykucu filmi galasını, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

UYKUCU FİLMİNİN GALASINDA ÇAĞATAY ULUSOY HAKKINDA BEKLENMEDİK YORUM

Uykucu filminde Çağatay Ulusoy’un çocukluğunu oynayan çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit, “Çocuktan al haberi” dedirtti. Çağatay Ulusoy ile ilgili konuşan minik oyuncu, “Çok yakışıklı ama biraz egosu var. ben büyüyünce onun gibi egolu olmayacağım.” dedi. Seydi Doruk Yiğit'in sözleri galanın da önüne geçti.

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit'in Çağatay Ulusoy yorumu galanın önüne geçti: Biraz egolu

ÇAĞATAY ULUSOY'A SEVGİLİSİ ASLIHAN MALBORA'DAN DESTEK

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Çağatay Ulusoy ile , birbirlerinin galalarına katılarak birbirlerine destek oluyor. Geçtiğimiz günlerde Çağatay Ulusoy sevgilisi Aslıhan Malbora'nın tiyatro oyununun gösterisine katılmış ve ilk kez hikayesinden sevgilisine dair paylaşım yapmıştı.

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit'in Çağatay Ulusoy yorumu galanın önüne geçti: Biraz egolu

30 yaşındaki Aslıhan Malbora, da sevgilisine galadan kalp emojisiyle paylaştığı bir kareyle destek verdi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Malbora'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çocuk oyuncu Seydi Doruk Yiğit'in Çağatay Ulusoy yorumu galanın önüne geçti: Biraz egolu
#çağatay ulusoy
#Aslıhan Malbora
#Uykucu
#Seydi Doruk Yiğit
#Galalar
#Medya
