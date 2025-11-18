Gibi dizisinin neden bittiğini Feyyaz Yiğit anlattı: Devam edebilirdi ama..

Feyyaz Yiğit, 6 sezon devam eden Gibi'nin bilinçli bir kararla sonlandırıldığını açıkladı. İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programına konuk olan Feyyaz Yiğit, "Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik" dedi.

FEYYAZ YİĞİT GİBİ'NİN BİTME NEDENİNİ İLK KEZ ANLATTI

Çok izlenen bir iş olan Gibi'nin final yapmasıyla ilgili konuşan Feyyaz Yiğit, “Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. ‘Aaa o dizi bitmiş mi?’ denilen yapımlardan olmasını istemedim. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik. Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük.” dedi.

Dizinin kendisini tekrar etmesinden korktuğun belirten Feyyaz Yiğit, “Çok yoğun bir emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi’de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı. Risk almaya ihtiyaç duyuyorsun. 6. sezona geldiğinde oluşturma alanı daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi, bunu seyirci doğal karşılardı; ama 6. sezonda bunu yapsak kabul görmez. Özgürlüğü kaybediyorsun ve tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun. Bu yüzden bitirmek, hem işe hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygının bir gereğiydi. Üstelik çok para kazanırken alınmış zor bir karardı.” dedi.