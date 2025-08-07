Gönül Dağı'nda yönetmen de değişti! Dizinin çekimlerinin başlama tarihi de netleşti

Başrolünde Burak Can, Berk Atan ve Melis Sevinç gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi 5. sezonunda aldığı reytinglerin ardından altıncı sezonunda da devam kararı aldı. Diziye yeni oyuncular dahil olurken, yönetmen değişikliği de yaşandı.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE YENİ YÖNETMEN

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gönül Dağı dizisinde yönetmen koltuğunda Aslı Kahraman ile yollar ayrıldı ve yerine Ozan Uzunoğlu geldi. Ozan Uzunoğlu ile oyuncular bu ayın sonunda hazırlıklara başlayacak.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Fenomen dizinin 6. sezon çekimlerinin 20 Ağustos'ta başlaması planlanıyor. Gönül Dağı dizisinin çekimleri sonrası Eylül ayının ikinci haftası yayınlanması planlanıyor.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE BÜLENT ŞAKRAK GELİYOR

Gönül Dağı dizisinde usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın oynadığı Süleyman Kaya karakterinin hikâyesi genişliyor. Diziye yeni sezonda Süleyman Kaya’nın çocukları Taylan, Çetin ve Leyla da hikâyeye katılıyor. Diziye son olarak Bülent Şakrak'ın da katılacağı duyuruldu.