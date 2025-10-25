Gupse Özay çocuk ve aile içeriğiyle sürpriz yaptı: Gupi'ye geri sayım

Gupse Özay'ın kaleminden çıkan ve ailelerin çocuklarıyla beraber izleyebilecekleri animasyon dizisi Gupi için tanıtım etkinliği düzenlendi. Ön gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

GUPİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

31 Ekim'de Netflix'te yayımlanması beklenen dizinin tanıtımına dizinin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ve yönetmeni Arkın Aktaç katıldı.

GUPİ'NİN KONUSU NE?

Ailesiyle yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak. Gupi ve arkadaşları Sepi, Beto ve Papi, izleyicilere dostluk, hayal gücü ve macera dolu eğlenceli anlar yaşatacak.

Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan Nu Animasyon yapımı dizide, ana karakter Gupi'yi yine Özay seslendiriyor. Yapımda ayrıca Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne/Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba/Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze/Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi/Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) karakterlere sesleriyle hayat veriyor.