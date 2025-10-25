Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gupse Özay çocuk ve aile içeriğiyle sürpriz yaptı: Gupi'ye geri sayım

Gupse Özay, çocuklara çizgi film içeriği Gupi ile ekranlara sürpriz bir formatla döndü. Son olarak Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisiyle adından söz ettiren ünlü isim bu defa ailecek izlenebilecek bir dizi yazdı. Gupi'nin yayın tarihi de belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gupse Özay çocuk ve aile içeriğiyle sürpriz yaptı: Gupi'ye geri sayım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 20:11

'ın kaleminden çıkan ve ailelerin çocuklarıyla beraber izleyebilecekleri Gupi için tanıtım etkinliği düzenlendi. Ön gösterimi Paribu Cineverse Kanyon'da gerçekleştirildi.

Gupse Özay çocuk ve aile içeriğiyle sürpriz yaptı: Gupi'ye geri sayım

GUPİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

31 Ekim'de 'te yayımlanması beklenen dizinin tanıtımına dizinin yapımcısı Muzaffer Yıldırım ve yönetmeni Arkın Aktaç katıldı.

Gupse Özay çocuk ve aile içeriğiyle sürpriz yaptı: Gupi'ye geri sayım

GUPİ'NİN KONUSU NE?

Ailesiyle yeni bir apartmana taşınan afacan Gupi'nin maceralarını anlatan dizi, Türkiye'nin yanı sıra 190 ülkede aynı anda yayınlanacak. Gupi ve arkadaşları Sepi, Beto ve Papi, izleyicilere dostluk, hayal gücü ve macera dolu eğlenceli anlar yaşatacak.

Gupse Özay çocuk ve aile içeriğiyle sürpriz yaptı: Gupi'ye geri sayım

Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan Nu Animasyon yapımı dizide, ana karakter Gupi'yi yine Özay seslendiriyor. Yapımda ayrıca Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne/Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba/Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze/Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi/Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) karakterlere sesleriyle hayat veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gupse Özay'ın değişimine yorum yağdı! Kilolar gitti, yeni tarza beğeni yağdı
Organize İşler Karun Hazinesi dizi mi film mi? Netflix'te yayınlanacak
ETİKETLER
#çocuk
#netflix
#gupse özay
#dizisi
#animasyon
#aile dizisi
#Nu Animasyon
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.