Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor! Fazilet ile geliyor

Aşıksın, Haram, Mavi Mavi, Nefret gibi birçok Yeşilçam dizisinde rol alan 62 yaşındaki Hülya Avşar, yeni bir dizi ile ekrana geliyor. Henüz hazırlık aşamasında olan dizi Liliyar'ın kadrosuna son olarak Hülya Avşar katıldı.

HÜLYA AVŞAR GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın Ali Balcı’nın yöneteceği dizide Hülya Avşar, başrol erkek karakteri Ali’nin halasını, iş insanı Faik’in (Levent Ülgen) de kardeşi Fazilet’i oynayacak. Avşar 1989 yılında da “Fazilet” filmiyle büyük çıkış yakalamıştı.

Yeni dizi Liliyar için ilk anlaşma sağlayan Fikret Kuşkan olmuştu. Fikret Kuşkan’dan sonra ise Levent Ülgen, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan, Taha Baran ve Mine Çayıroğlu’nun dizide yer alacağı açıklanmıştı.