 Dilek Ulusan

Hülya Avşar ekranlara geri dönüyor! Fazilet ile geliyor

Uzun süredir dizilerde yer almayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Avşar, ekranlara geri dönüyor. Hülya Avşar, Liliyar dizisinde Fazilet karakteriyle geliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
17:04
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
17:23

Aşıksın, Haram, Mavi Mavi, Nefret gibi birçok Yeşilçam dizisinde rol alan 62 yaşındaki , yeni bir dizi ile ekrana geliyor. Henüz hazırlık aşamasında olan dizi Liliyar'ın kadrosuna son olarak Hülya Avşar katıldı.

HÜLYA AVŞAR GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın Ali Balcı’nın yöneteceği dizide Hülya Avşar, başrol erkek karakteri Ali’nin halasını, iş insanı Faik’in (Levent Ülgen) de kardeşi Fazilet’i oynayacak. Avşar 1989 yılında da “Fazilet” filmiyle büyük çıkış yakalamıştı.

Liliyar için ilk anlaşma sağlayan Fikret Kuşkan olmuştu. Fikret Kuşkan’dan sonra ise Levent Ülgen, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan, Taha Baran ve Mine Çayıroğlu’nun dizide yer alacağı açıklanmıştı.

