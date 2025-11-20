Döner yedikten sonra 13 yaşındaki Eren hayatını kaybetti! Restoran ruhsatsız çıktı!

Esenyurt'ta anne ve babası işte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki Eren Yılgın annesi tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Eren yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zehirlenme şüphesi olan Eren'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Öte yandan döner yedikten sonra baygınlık geçirdiği düşünülen Eren'in sipariş verdiği restoranın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Dün 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta işten eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı baygın halde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 13 yaşındaki Eren'in ölüm nedeni henüz belirlenemezken en son yemek yediği restoranın ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından restoran belediye ekipleri tarafından mühürlendi.