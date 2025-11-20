Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Döner yedikten sonra 13 yaşındaki Eren hayatını kaybetti! Restoran ruhsatsız çıktı!

Esenyurt'ta anne ve babası işte olduğu sırada verdiği yemek siparişindeki döneri yedikten sonra rahatsızlanarak baygınlık geçiren 13 yaşındaki Eren Yılgın hastanede hayatını kaybetti. Eren'in döner siparişi verdiği restoranın yapılan incelemelerde ruhsatsız olduğu öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
17:17
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
17:17

'ta anne ve babası işte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki Eren Yılgın annesi tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Eren yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. şüphesi olan Eren'in sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Öte yandan döner yedikten sonra baygınlık geçirdiği düşünülen Eren'in sipariş verdiği restoranın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Döner yedikten sonra 13 yaşındaki Eren hayatını kaybetti! Restoran ruhsatsız çıktı!

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Dün 19.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta işten eve gelen anne Ayten Yılgın, 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı baygın halde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan , tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 13 yaşındaki Eren'in ölüm nedeni henüz belirlenemezken en son yemek yediği restoranın ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

