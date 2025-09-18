Menü Kapat
Jimmy Kimmel Live programı yayından kaldırıldı! Charlie Kirk sözleri dikkat çekmişti

Yıllardır ekranda olan Jimmy Kimmel Live programı dün gece yayından kaldırıldı. Bu karar, Kimmel’ın bu hafta başında "Jimmy Kimmel Live" programında muhafazakâr influencer Charlie Kirk’ün ölümü hakkında yaptığı yorumların hemen sonrasında geldi.

18.09.2025
18.09.2025
Sunucu Jimmy Kimmel, muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında yaptığı yorum sonrası eleştiriler peş peşe geldi. Yaşanan olayın ardından Jimmy Kimmel Live programı yayından kaldırıldı.

JIMMY KIMMEL LIVE PROGRAMI YAYINDAN KALKTI

Sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastı hakkında yaptığı yorumlar sonrası, Jimmy Kimmel hakkında eleştiriler durmak bilmedi. Gelen tepkilerin ardından gece talk şovu Jimmy Kimmel Live!’ı "süresiz" olarak yayından kaldırma kararı aldı.

Bir kanal sözcüsü, birçok medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Jimmy Kimmel Live!" süresiz olarak yayından kaldırılacaktır” ifadesini doğruladı.

31 yaşındaki Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir açık oturum sırasında bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürüldü.

Kimmel, hafta başında yaptığı monologda, Kirk’ün öldürülmesinin ardından muhafazakâr çevrelerin olaya tepkisini eleştirerek, "MAGA çetesi, Charlie Kirk’ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

JIMMY KIMMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
13 Kasım 1967 New York doğumlu Jimmy Kimmet, 2003 yılından beri Jimmy Kimmel Live! adlı programın sunucusu ve yapımcısıdır.
