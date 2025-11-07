Menü Kapat
Medya
Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde oynayacağı yaş tepki topladı! Yüzündeki değişimin nedeni belli oldu

Uzun bir aranın ardından ekrana ABİ dizisiyle dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun, oynayacağı yaş tepki topladı. Kendisinden 15 yaş küçük Afra Saraçoğlu ile partner olan 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu'nun 35 yaşındaki bir karakteri oynamasına eleştiri yağdı.

Ezel, Karadayı, Acı Hayat ve Deli Yürek gibi dizilerde rol alan , Sinem Kobal ile evlendikten sonra vaktinin çoğunu kızlarıyla geçirmeye karar verdi. Uzun bir aranın ardından ABİ dizisiyle ekrana dönen Kenan İmirzalıoğlu, oynayacağı yaş ise tepki topladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN ABİ DİZİSİNDE OYNACAĞI YAŞ TEPKİ TOPLADI

51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki 'nun arasındaki yaş farkına tepki yağarken, geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu'nun suratındaki değişim dikkat çekti.

KENAN İMİRZALIOĞLU AŞK İDDİALARINI YALANLADI ANCAK GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Botoksları dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisindeki rolü için gençleşmeye çalıştığı iddia edildi. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde gerçek hayattaki yaşından 15 yaş daha genç bir karakteri oynayacağı açıkladı.

Afra Saraçoğlu ise dizide Doğan karakterinden 10 yaş genç bir avukat olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Mehmet Üstündağ iki karakterin arasında aşk yaşanacağını iddia etti.

