Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! Unutulmaz repliği tekrar hatırlandı

Kim Milyoner Olmak İster''in son yayınlanan bölümünde, 200 bin TL'lik soru Türk futbolunun unutulmaz ismi ismi Fatih Terim'in sözüyle oldu. Yarışmacının doğru cevabı bulduğu an stüdyoda eğlenceli anlar yaşanırken, usta ismin o meşhur ifade yeniden gündeme geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE FATİH TERİM RÜZGARI

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde futbolseverleri hem güldüren hem de maziye götüren bir soru karşılarına çıktı. 200 bin TL değerindeki soru, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yıllar önce kameralar karşısında söylediği meşhur sözü konu aldı.

FATİH TERİM'İN MEŞHUR SÖZÜ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya, "Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında "Taktik maktik yok, bam bam bam", "Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil", "Everything is something happened" ve "Lasciatemi cantare, sono un italiano" yer aldı.

Yarışmacı doğru cevabı verdi ve "Everything is something happened" dedi. Bu söz, Fatih Terim'in yurt dışındaki teknik direktörlük döneminde bir basın toplantısında sarf ettiği ve yıllar içinde futbol dünyasında mizahi bir ifadeye dönüşen unutulmaz bir cümle olarak hafızalarda yer etti.