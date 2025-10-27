Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! Unutulmaz repliği tekrar hatırlandı

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Fatih Terim sürprizi yapıldı. Yarışmada Fatih Terim'în unutulmaz sözü ''Everything is something happened'' oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! Unutulmaz repliği tekrar hatırlandı
''in son yayınlanan bölümünde, 200 bin TL'lik soru Türk futbolunun unutulmaz ismi ismi 'in sözüyle oldu. Yarışmacının doğru cevabı bulduğu an stüdyoda eğlenceli anlar yaşanırken, usta ismin o meşhur ifade yeniden gündeme geldi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE FATİH TERİM RÜZGARI

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde futbolseverleri hem güldüren hem de maziye götüren bir soru karşılarına çıktı. 200 bin TL değerindeki soru, Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim'in yıllar önce kameralar karşısında söylediği meşhur sözü konu aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! Unutulmaz repliği tekrar hatırlandı

FATİH TERİM'İN MEŞHUR SÖZÜ TEKRAR GÜNDEM OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya, "Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı dönemde, kameralar tarafından kaydedilmiş olan hangi sözü ona aittir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında "Taktik maktik yok, bam bam bam", "Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil", "Everything is something happened" ve "Lasciatemi cantare, sono un italiano" yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! Unutulmaz repliği tekrar hatırlandı

Yarışmacı doğru cevabı verdi ve "Everything is something happened" dedi. Bu söz, Fatih Terim'in yurt dışındaki teknik direktörlük döneminde bir basın toplantısında sarf ettiği ve yıllar içinde futbol dünyasında mizahi bir ifadeye dönüşen unutulmaz bir cümle olarak hafızalarda yer etti.

