Kıskanmak dizisine savcı geliyor! Özgü Namal ile Bülent İnal partner oldu

Salı günleri yayınlanan Kıskanmak dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal'a partner geliyor. Son olarak Can Borcu dizisinde rol alan Bülent İnal Kıskanmak dizisine dahil oldu.

BÜLENT İNAL İLE ÖZGÜ NAMAL PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak” dizisinin kadrosuna Şerif Erol’un ardından Bülent İnal dahil oldu. Son olarak “Can Borcu” dizisinde başrol oynayan İnal, dizide savcı olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

KISKANMAK DİZİSİNE SAVCI GELİYOR

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizisinde avukat Seniha’nın (Özgü Namal) karşısına sert bir savcı rolüyle Bülent İnal çıkacak. Başarılı aktör 12. bölümde ekibe dahil olacak.