Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kıskanmak dizisine savcı geliyor! Özgü Namal ile Bülent İnal partner oldu

Başrolünde Özgü Namal, Mehmet Günsür ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Kıskanmak dizisinin kadrosuna Bülent İnal dahil oldu. Savcı rolüyle diziye katılacak Bülent İnal için "Diziye çok yakıştı" yorumları yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kıskanmak dizisine savcı geliyor! Özgü Namal ile Bülent İnal partner oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 14:53

Salı günleri yayınlanan Kıskanmak dizisinin başrol oyuncusu 'a partner geliyor. Son olarak Can Borcu dizisinde rol alan Bülent İnal Kıskanmak dizisine dahil oldu.

BÜLENT İNAL İLE ÖZGÜ NAMAL PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak” dizisinin kadrosuna Şerif Erol’un ardından Bülent İnal dahil oldu. Son olarak “Can Borcu” dizisinde başrol oynayan İnal, dizide savcı olarak seyircisinin karşısına çıkacak.

Kıskanmak dizisine savcı geliyor! Özgü Namal ile Bülent İnal partner oldu

KISKANMAK DİZİSİNE SAVCI GELİYOR

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizisinde avukat Seniha’nın (Özgü Namal) karşısına sert bir savcı rolüyle Bülent İnal çıkacak. Başarılı aktör 12. bölümde ekibe dahil olacak.

Kıskanmak dizisine savcı geliyor! Özgü Namal ile Bülent İnal partner oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ata Demirer'in Bozcaada sevdası! İlk kazandığı parayla Çanakkale'ye koştu

Sıkça Sorulan Sorular

Bülent İnal kaç yaşında?
19 Mayıs 1973 doğumlu Bülent İnal Şanlıurfalıdır. Bülent İnal, Azad dizisinde "Urfalı Azad", Kurşun Yarası dizisinde kaymakam ve Ihlamurlar Altında'da "Yılmaz"ı oynadı.
ETİKETLER
#özgü namal
#Kıskanmak
#Bülent İnal
#Can Borcu
#Yeni Oyuncu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.