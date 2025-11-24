Kıskanmak dizisine savcı geliyor! Özgü Namal ile Bülent İnal partner oldu

Kategoriler
Salı günleri yayınlanan Kıskanmak dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal'a partner geliyor. Son olarak Can Borcu dizisinde rol alan Bülent İnal Kıskanmak dizisine dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıskanmak” dizisinin kadrosuna Şerif Erol’un ardından Bülent İnal dahil oldu. Son olarak “Can Borcu” dizisinde başrol oynayan İnal, dizide savcı olarak seyircisinin karşısına çıkacak.
Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizisinde avukat Seniha’nın (Özgü Namal) karşısına sert bir savcı rolüyle Bülent İnal çıkacak. Başarılı aktör 12. bölümde ekibe dahil olacak.