Bitcoin kritik eşiğe doğru ilerliyor

Bitcoin

Trump rüzgârıyla rekor kıran Bitcoin, sert satışların ardından yeniden baskı altında. Analistler fiyatın 80 bin dolara doğru sarkabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin, uzun süredir devam eden satış dalgasının etkisiyle yeni haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı. Hafta sonu hafif bir toparlanma görülse de, Pazartesi sabahı %2,3 gerileyerek kısa süreliğine 86 bin doların altını test etti. Ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı ve Singapur saatiyle 87.986 dolara tutundu.

Cuma günü görülen 80.553 dolarlık dip seviyeden toparlanmış gibi görünse de, açıkçası yatırımcıların içini ferahlatan bir tablo yok.

TRUMP ETKİSİ BİLE PİYASAYI TOPARLAMAYA YETMEDİ

Kripto para ekosisteminde kurumsal ilginin arttığı bir dönemden geçiliyor. Üstüne bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu söylemleri var. Normalde bu tür gelişmeler piyasayı canlandırırdı ama bu kez durum biraz farklı.

Orbit Markets’ın kurucu ortağı Caroline Mauron, yaşananların sektörün doğal dalgalanmaları içinde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Ona göre Bitcoin bu hafta 80 ile 90 bin dolar arasında gidip gelen, yani oldukça dar bir koridorda sıkışan bir seyir izleyebilir.

GÖZLER FED’İN KARARINDA

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yaklaşan faiz kararını adeta nefesini tutarak bekliyor. Bu beklenti de kripto tarafındaki baskıyı artırıyor.

Analistlere göre Bitcoin’de 85.200 dolar kritik bir destek seviyesi olarak öne çıkıyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, hem teknik göstergelerin hem de makro koşulların Bitcoin’in üzerinde ciddi bir ağırlık oluşturduğunu belirtiyor. Yine de geçmişte benzer satış dalgalarının genellikle güçlü sıçramaların hemen öncesinde yaşandığını hatırlatıyor.

KASIM AYI YİNE KABUS GİBİ

Kasım, Bitcoin için pek hayırlı geçmiyor. 2022’de FTX’in çöküşüyle başlayan sert düşüşlerin ardından bu yıl da benzer bir tablo yaşanıyor. Kripto piyasası, son dört yılın en gergin dönemlerinden birinin içinden geçiyor.

