Bitcoin kritik eşiğe doğru ilerliyor

Bitcoin, uzun süredir devam eden satış dalgasının etkisiyle yeni haftaya da zayıf bir başlangıç yaptı. Hafta sonu hafif bir toparlanma görülse de, Pazartesi sabahı %2,3 gerileyerek kısa süreliğine 86 bin doların altını test etti. Ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı ve Singapur saatiyle 87.986 dolara tutundu.

Cuma günü görülen 80.553 dolarlık dip seviyeden toparlanmış gibi görünse de, açıkçası yatırımcıların içini ferahlatan bir tablo yok.