Hyundai INSTER Dynamic paketiyle Türkiye’de satışta

Hyundai, INSTER modelini Advance’den sonra şimdi de Dynamic versiyonuyla satışa sunarak elektrikli ürün gamında geniş bir yelpaze sunmaya devam ediyor. İddialı detaylarla hazırlanan dinamik tasarım, geniş iç mekân ve verimli sürüş özellikleriyle birleşerek segmentinde fark oluşturuyor.
Yeni versiyon ile sunulan kalıcı mıknatıslı senkron motor (PMSM), 71,1 kW (yaklaşık 97 PS) güç ve 147 Nm tork değeriyle sunuluyor. Bu değerlerle beraber otomobil 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11,7 saniye içinde tamamlıyor. INSTER Dynamic versiyonun maksimum hızı ise 140 km/s. Farklı tip 15 inç jantlarla donatılan otomobil, 42 kWh batarya kapasitesiyle birleşik kullanımda (WLTP) yaklaşık 327 km menzil sunarken şehir içindeki kullanımda bu değer 473 km’ye kadar artabiliyor. Şarj performansı da tüm beklentileri rahatlıkla karşılıyor. INSTER, DC hızlı şarj ünitesinde %10 ila %80 arası şarj süresi için yalnızca 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor.
INSTER Dynamic, güvenlik donanımlarıyla da öne çıkan bir otomobil. Hyundai’nin gelişmiş sürüş destek sistemleriyle donatılan modelde; Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA), Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Bu sistemler, günlük şehir içi kullanımda olduğu kadar uzun yolculuklarda da sürücüye güvenli ve konforlu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca, rejeneratif frenleme özelliği sayesinde enerji verimliliği artırılırken, tek pedal sürüş deneyimi (i-Pedal) şehir içi kullanımda pratiklik ve kolaylık sunuyor.
INSTER Dynamic, “Fildişi Beyaz”, “Atlas Beyaz”, “Elegan Sarı” ve “Hâkî Yeşil” olmak üzere 4 farklı gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Buna ek; Advance versiyonundan farklı olarak siyah iç mekân rengi ile satışa sunuluyor. INSTER, yeni versiyonunda da gelişmiş bilgi-eğlence ekranı, 10,25 inç dijital gösterge ekranı ve güvenlik donanımlarıyla beraber özellikle kalabalık şehirler için ideal bir otomobil olarak pazara giriş yapıyor.