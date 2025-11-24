Menü Kapat
TGRT Haber
Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Union Saint Gilloise maçında 6 futbolcu kadroda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray sakatlar ve cezalılar listesi gündem oldu. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçında kimler eksik, sakat ve cezalı olduğu merak ediliyor.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Union Saint Gilloise maçında 6 futbolcu kadroda yok
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan 'nde milli aranın ardından karşılaşmalar devam ediyor. 5. hafta maçları kapsamında 25 Kasım 2025 Salı günü temsilcimiz , RAMS Park'ta ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Galatasaray sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Union Saint Gilloise maçında 6 futbolcu kadroda yok

GALATASARAY SAKATLAR VE CEZALILAR

Galatasaray'da Union Saint-Gilloise maçı öncesinde 6 futbolcu kadroda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Victor Osimhen'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Gençlerbirliği maçının 17. dakikasında oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların yanı sıra Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle Union Saint-Gilloise maçında forma giyemeyecekler. Gençlerbirliği maçında ilk 11 başlayan Kazımcan Karataş ise UEFA isim listesinde yer almadığı için statü gereği mücadelede oynamayacak.

Galatasaray sakatlar ve cezalılar! Galatasaray Union Saint Gilloise maçında 6 futbolcu kadroda yok

GALATASARAY SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Şampiyonlar Ligi maçları kapsamında oynanacak olan Union Saint-Gilloise maçı öncesinde Galatasaray'da sadece İsmail Jakobs sarı kart sınırında yer alıyor. Senegalli futbolcu karşılaşmada sarı kart görürse UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası kapsamında oynanacak olan Monaco - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

