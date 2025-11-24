Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayetinde her şey ortaya çıktı! 4 yıl sonra dişleri ve kemikleri bulundu

Bursa'da yaşayan Emrah Elveren 4 yıl önce sırra kadem bastı. Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabaları ile Bursa'daki oğullarının arkadaşı Ahmet Şentürk'ün yanında olduğunu söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. İddia üzerine savcılık harekete geçti.

TELEVİZYON PROGRAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde kayıp şahısın arkadaşı Ahmet Şentürk hakkında verilen yakalama ve gözaltı kararına istinaden zanlı 4 Haziran 2025 tarihinde televizyon programında gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

KEMİK VE DİŞLER KAYIP ŞAHSA AİT ÇIKTI

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 05 Haziran 2025 tarihinde şüpheli Ahmert Ş.'nin Bursa ilinde bulunan evinin bahçesinde yapılan kazı sonucunda kemik, saç ve kumaş parçaları bulundu. Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından, bahçede bulunan deliller ile kayıp şahsın ailesinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırması sonucu, kemik ve diş bulgularının kayıp şahıs Emrah Elveren'e ait olduğu tespit edildi.