29°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nden Veliaht dizisine transfer! Semra San'ın yeni rolü belli oldu

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Semra San, başrolünde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden Veliaht dizisine transfer! Semra San'ın yeni rolü belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.09.2025
17:22
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
17:22

11 Eylül’de seyirciyle buluşacak olan Veliaht dizisinin güçlü kadrosuna son olarak “Kızılcık Şerbeti” dizisinde Cansu karakteriyle yer alan Semra San katılıyor.

SEMRA SAN VELİAHT DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Veliaht” dizisi bu sezon ekrana getireceği ilk yeni olarak dikkat çekiyor. 11 Eylül’de seyirciyle buluşacak dizinin çekimleri devam ederken diziye şarkıcı ve oyuncu Semra San katıldı.

Kızılcık Şerbeti'nden Veliaht dizisine transfer! Semra San'ın yeni rolü belli oldu

Sinan Öztürk’ün yönettiği dizide Semra San “” rolüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Leyla Esenler Otogarı’nda tezgahtar olarak çalışan hayatta tek başına mücadele eden yalnız bir kızdır ve gönlünü imkansız bir aşka açacak.

SEMRA SAN KİMDİR?

23 Aralık 1984 yılında Almanya'nın Speyer eyaletinde doğan Semra San, aslen Balıkesirlidir. 2001 yılında başladığı Mannheim Üniversitesi Eczacılık bölümünü 2005'te tamamlamış ve mezun olmuştur.

Kızılcık Şerbeti'nden Veliaht dizisine transfer! Semra San'ın yeni rolü belli oldu

ilk albümü olan "Para Adamı Bozar"dan sonra 2012'de "Duy Sesimi" albümünü Musicom Production etiketiyle çıkmıştır. 5 albüm sahibi olan San, 2016'da Belçim Bilgin ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini oynadığı "Kördüğüm" dizisinde oynamıştır.

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme
ETİKETLER
#leyla
#oyuncu
#dizi
#Yeni Diziler
#Veliaht
#Semra San
#Kördüğüm
#Medya
