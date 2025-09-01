Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından ilk olarak Fatih Terim'in kızı Merve Terim tepki göstermişti. Kerem Aktürkoğlu'nun eski takım arkadaşlarından da tepkiler gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi de Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulunmadan edemedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BİR GÖNDERMEDE DE MAURO ICARDI'DEN GELDİ

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi sosyal medya hesabından Sarı-kırmızılıların efsane ismi Metin Oktay'ın 'Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada olacak olan ise karakterinizdir' sözlerini paylaştı. Icardi'nin bu hamlesi Kerem Aktürkoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Icardi'nin paylaşımını, Galatasaray'ın altyapısında göze çarpan yeteneklerden biri olan Çağrı Hakan Balta alıntılayarak Instagram hikayesine ekledi.