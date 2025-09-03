Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kilo verdi, jön rolleri gelmeye başladı

Pulsar dizisiyle popüler olan Kayra Şenocak, 1 yıl içinde tam 45 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu. Sağlıklı beslenme ve sporla kilo verdiğini belirten Kayra Şenocak, artık jön rolleri için teklif geldiğini de belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kilo verdi, jön rolleri gelmeye başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 14:26

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Kayra Şenocak, son yıllarda verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor. Verdiği kiloları almamak için spor yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirten Kayra Şenocak, artık gelen tekliflerde jön rollerinin de olduğunu belirtti.

KAYRA ŞENOCAK 45 KİLO VERDİ, JÖN TEKLİFLERİ YAĞMAYA BAŞLADI

Son dönemde senaryo okuduğunu belirten 47 yaşındaki Kayra Şenocak kendisine daha farklı roller geldiğini söyleyerek, "Daha yakışıklı ve akılda kalan karakterleri oynamam için teklifler geliyor. Bu halimden memnunum" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kilo verdi, jön rolleri gelmeye başladı

magazinnews kameralarına "Zayıfladığım için jön rolleri de gelmeye başladı ama hâlâ eski kilolu halimde olduğumu düşünenlerden de kalıplı roller için de teklif geliyor" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kilo verdi, jön rolleri gelmeye başladı

KAYRA ŞENOCAK KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1978 doğumlu Kayra Şenocak, ilk olarak Alişan ile beraber başrolünde yer aldığı Aynalı Tahir ile beğeni toplayan Kayra Şenocak, 2002 yılında ise Yarım Elma dizisinde rol aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kilo verdi, jön rolleri gelmeye başladı

2015 yılında ise Filinta yapımında rol alan oyuncu, peş peşe Muhteşem Yüzyıl Kösem, İsimsizler ve gibi yapımlarda rol aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkan Şoray'dan bir ilk! Yıllar sonra aldatılma itirafı geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıla Türkoğlu'ndan düğün tarihi açıklaması! Ata Ayyıldız ile ne zaman evlenecek?
ETİKETLER
#Magazin
#oyuncu
#kilo verme
#diriliş ertuğrul
#Kayra Şenocak
#Jön Rol
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.