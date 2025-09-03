Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kilo verdi, jön rolleri gelmeye başladı

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Kayra Şenocak, son yıllarda verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor. Verdiği kiloları almamak için spor yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirten Kayra Şenocak, artık gelen tekliflerde jön rollerinin de olduğunu belirtti.

KAYRA ŞENOCAK 45 KİLO VERDİ, JÖN TEKLİFLERİ YAĞMAYA BAŞLADI

Son dönemde senaryo okuduğunu belirten 47 yaşındaki Kayra Şenocak kendisine daha farklı roller geldiğini söyleyerek, "Daha yakışıklı ve akılda kalan karakterleri oynamam için teklifler geliyor. Bu halimden memnunum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu magazinnews kameralarına "Zayıfladığım için jön rolleri de gelmeye başladı ama hâlâ eski kilolu halimde olduğumu düşünenlerden de kalıplı roller için de teklif geliyor" ifadelerini kullandı.

KAYRA ŞENOCAK KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1978 doğumlu Kayra Şenocak, ilk olarak Alişan ile beraber başrolünde yer aldığı Aynalı Tahir ile beğeni toplayan Kayra Şenocak, 2002 yılında ise Yarım Elma dizisinde rol aldı.

2015 yılında ise Filinta yapımında rol alan oyuncu, peş peşe Muhteşem Yüzyıl Kösem, İsimsizler ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.