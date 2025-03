Kubilay Aka City of Life – Continuum filmde!

İnci Taneleri dizisinde Cihan rolüyle yer alan Kubilay Aka, geçen hafta Dubai'de çekilen uluslararası filmin konuk oyuncu olduğu ortaya çıktı. City of Life – Continuum”da rol alan oyuncuya ilgi de yoğun oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2009 yapımı City of Life’ın devamı olan film, Dubai’nin çok kültürlü yapısını ve gerçek hikayelerini uluslararası bir vizyonla anlatıyor. Yönetmen koltuğuna Ali F. Mostafa’nın oturduğu filmde Kubilay Aka'nın rolü şimdiden merak konusu oldu.

yönetmen Ali F. Mostafa'nın uzun zamandır beklenen uzun metrajlı filmi City of Life Continuum'un başrol oyuncuları arasında Nour El Nabawy, Lin Yin ve Kayode Akinyemi yer alıyor. Filmin ana çekimler Dubai Studios'ta başladı. Film, Mostafa'nın 2009 yapımı ilk uzun metrajlı filmi City of Life'ın devamı niteliğinde. City of Life, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık 15 yıl önce yerli film ve TV sektörünü kurmaya başlamasıyla birlikte gişe başarısı yakalayan ilk yerel yapım olarak tarihe geçmişti.