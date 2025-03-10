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 | Dilek Ulusan

Kubilay Aka City of Life – Continuum filmde!

İnci Taneleri dizisinde Cihan rolüyle yer alan Kubilay Aka, geçen hafta Dubai'de çekilen uluslararası filmin konuk oyuncu olduğu ortaya çıktı. City of Life – Continuum”da rol alan oyuncuya ilgi de yoğun oldu.

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Kubilay Aka City of Life – Continuum filmde!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 17:08

Vatanım Sensin, Çukur, oğlum ve Cam Tavanlar gibi dizilerde rol alan Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta Dubai'ye seyahat etti. City of Life – Continuum”da konuk oyuncu olarak yer alan oyuncuya

KUBİLAY AKA ULUSLARARASI FİLMDE

Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla gündemde olan Kubilay Aka, geçtiğimiz hafta Dubai'yi ziyaret etti. İş için Dubai'ye giden Kubilay Aka'nın uluslararası filmde rol aldığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2009 yapımı City of Life’ın devamı olan film, Dubai’nin çok kültürlü yapısını ve gerçek hikayelerini uluslararası bir vizyonla anlatıyor. Yönetmen koltuğuna Ali F. Mostafa’nın oturduğu filmde Kubilay Aka'nın rolü şimdiden merak konusu oldu.

yönetmen Ali F. Mostafa'nın uzun zamandır beklenen uzun metrajlı filmi City of Life Continuum'un başrol oyuncuları arasında Nour El Nabawy, Lin Yin ve Kayode Akinyemi yer alıyor. Filmin ana çekimler Dubai Studios'ta başladı. Film, Mostafa'nın 2009 yapımı ilk uzun metrajlı filmi City of Life'ın devamı niteliğinde. City of Life, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşık 15 yıl önce yerli film ve TV sektörünü kurmaya başlamasıyla birlikte gişe başarısı yakalayan ilk yerel yapım olarak tarihe geçmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

KUBİLAY AKA KAÇ YAŞINDA
12 Nisan 1995 doğumlu Kubilay Aka, Bir süre havaalanında çalışmıştır, bu süreçte menajeri Ufuk Ergin ile karşılaşmış ardından da, 2016-2018 yılları arasında Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini oynadı. Daha sonra ise Çukur dizisinde 4 sezon boyunca Celasun karakterini oynadı.
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