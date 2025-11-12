Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
 12.11.2025

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya dizi setlerine geri dönüyor

İbrahim Çelikkol ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı yeni dizi Doc'un oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Mahallenin muhtarlığı dizisinde Şirin karakteriyle yer alan Esra Akkaya uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya dizi setlerine geri dönüyor
Bir Dilim Aşk, 20 Dakika, Böyle Bitmesin, Muhteşem Yüzyıl ve Ömer gibi dizilerde rol alan Esra Akkaya, bir süre önce Bodrum'a yerleşti. 2 aylıkken evlat edindiği oğlu Can'ı mezun eden Esra Akkaya, dizi setlere dönmeye karar verdi.

ESRA AKKAYA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak Ömer dizisine konuk olan Esra Akkaya, Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleme aldığı yerli Doc uyarlamasıyla el sıkıştı.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya dizi setlerine geri dönüyor

Esra Akkaya dizide başhemşire Feda karakterini oynayacak. Ketche’nin yöneteceği, dizi aralıkta sete çıkacak, yeni yılda da ekranda olacak.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya dizi setlerine geri dönüyor

Dizinin anlaşma yapılan oyuncuları arasında , , Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Merve Bulut ve Yasemin Yazıcı da var.

Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya dizi setlerine geri dönüyor
Sıkça Sorulan Sorular

Esra Akkaya kimdir, kaç yaşında?
1970 doğumlu Esra Akkaya, Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanındı. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan sanatçı, öğrenimi sırasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda rol aldı.
