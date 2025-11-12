Mahallenin Muhtarları'nın Şirin'i Esra Akkaya dizi setlerine geri dönüyor

Bir Dilim Aşk, 20 Dakika, Böyle Bitmesin, Muhteşem Yüzyıl ve Ömer gibi dizilerde rol alan Esra Akkaya, bir süre önce Bodrum'a yerleşti. 2 aylıkken evlat edindiği oğlu Can'ı mezun eden Esra Akkaya, dizi setlere dönmeye karar verdi.

ESRA AKKAYA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Son olarak Ömer dizisine konuk olan Esra Akkaya, Pınar Bulut ve Onur Koralp'in kaleme aldığı yerli Doc uyarlamasıyla el sıkıştı.

Esra Akkaya dizide başhemşire Feda karakterini oynayacak. Ketche’nin yöneteceği, dizi aralıkta sete çıkacak, yeni yılda da ekranda olacak.

Dizinin anlaşma yapılan oyuncuları arasında İbrahim Çelikkol, Alina Boz, Bertan Asllani, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Merve Bulut ve Yasemin Yazıcı da var.