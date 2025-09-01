Melis Sezen'li Tutku Oyunları dizisine Ozan Dolunay katıldı

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Tutku Oyunları dizisinin cast seçimleri devam ediyor. İlk başrol Melis Sezen olurken, erkek başrol oyuncusu ise Ozan Dolunay oldu.

MELİS SEZEN İLE OZAN DOLUNAY PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tutku Oyunları dizisinin hazırlıkları sürüyor. Mert Baykal’ın yöneteceği, Tuğba Doğan’ın yazdığı dizinin başrol oyuncularından biri daha belli oldu.

Dizinin Nazlı’sı genç kuşağın gözde yıldızı Melis Sezen olmuştu. Dizinin İlker’i de belli oldu. Ozan Dolunay “Tutku Oyunları”yla el sıkıştı. Dizide ressam Funda ve mimar İlker çiftinin evine bir yıldırım gibi düşen dadı Nazlı’nın sarsıcı ve gizemli öyküsü ele alınıyor. Funda’yı oynayacak oyuncu ise şimdiden merak konusu oldu.

OZAN DOLUNAY KAÇ YAŞINDA?

2 Mayıs 1990 doğumlu Ozan Dolunay, ilk defa sahneye adım atmıştır. Afife Jale Ödülleri ve Üstün Akmen Ödülleri için “En iyi genç yetenek” adayı gösterilmiş, bu ödüllerden Üstün Akmen Ödülünü kazanmıştır. Ozan Dolunay ilk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekranda yer almaya başladı.