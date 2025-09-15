Mert Ramazan Demir ve Miray Daner'li ‘Bize Bi’şey Olmaz’dan ilk kare

Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği ‘Bize Bi’şey Olmaz’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ekim ayında çekimleri tamamlanması planlanan 8 bölümlük dizinin başrolünde ise Mert Ramazan Demir ve Miray Daner yer alıyor. Dizinin setinden ilk kare yayınlandı.

MİRAY DANER VE MERT RAMAZAN DEMİR'Lİ DİZİDEN İLK KARE GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pınar Bulut kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan ve büyük ilgi gören ‘Dünyayla Benim Aramda’ dizisinin dünyasından yola çıkarak hazırlanan ‘Bize Bi’şey Olmaz’ın kadrosunda Miray Daner ve Mert Ramazan Demir'in yanı sıra Yüsra Geyik, İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay Sercan Badur, Derin Beşikçioğlu, Yılmaz Bayraktar ve Ece Sükan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

BİZE Bİ'ŞEY OLMAZ'IN KONUSU NEDİR?

Birbirlerine günle gece kadar zıt iki insan olan Lal ve Aktan, günün birinde birbirlerine aşık olurlar. Hayatlarındaki her şey, herkes bu ilişkiye karşı olsa da, onlar bir türlü birbirlerinden kopamazlar. Hem mükemmeldir aşkları, hem de korkunç derecede yıkıcı. Hem masal gibidir hem de kabus gibi.