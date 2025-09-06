Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Oyuncu babanın oyuncu oğlu geliyor! Mehmet Özgür'ün gurur günü

Sayısız projede yer alan ve birçok filmde yönetmenlik yapan Mehmet Özgür'ün oğlu babasının izinden gitmeye karar verdi. Oyunculuk yapmaya karar veren Başar Arhan, İngiltere'deki Rochester Independent College'den kabul aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Oyuncu babanın oyuncu oğlu geliyor! Mehmet Özgür'ün gurur günü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 17:08

Masum, Jet Sosyete, Vuslat, Söz, Uyanış Büyük Selçuklu, Ölümlü Dünya ve Tut Sözünü gibi dizilerde rol alan Mehmet Özgür, sosyal medya hesabından oğlunun başarısıyla duyduğu gururu paylaştı.

MEHMET ÖZGÜR MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

, mutluluğunu, "Bu günler ailemiz için heyecanlı ve bir o kadar da gurur duyulası, bu gururu nazara gelmeden ucundan açık sizlerle de paylaşalım istedik. Başar Arhan Paşa annesinin ve babasının izinden yürümeye karar verdikten günler sonra İngiltere Rochester Independent College’den kabul alarak aktörlük serüvenine ilk adımı atmış oldu. Dünyanın birçok ülkesinden aynı hayali paylaşan bir çok arkadaşı ile başarı ve mutluluk dolu harika bir yolculuk diliyoruz Kral’a… Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların elbet oldu ama bizi hiç yanıltmadın evlat sağ olasın, var olasın" sözleriyle dile getirdi.

Oyuncu babanın oyuncu oğlu geliyor! Mehmet Özgür'ün gurur günü

MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?

30 Ağustos 1970 doğumlu Mehmet Özgür, sinema ve dizi oyuncusu. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenidir. Sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek bir TV dizisinde rol üstlendi. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Kollama dizisindeki Necip Yılmaz rolü ile tanındı.

Oyuncu babanın oyuncu oğlu geliyor! Mehmet Özgür'ün gurur günü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dilan Polat, Engin Polat'ın mesajlarını ifşa etti: Kertenkeleye benziyorsun
ETİKETLER
#oğul
#oyuncu
#Mehmet Özgür
#Başar Arhan Paşa
#Rochester Independent College
#Aktörlük
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.