Oyuncu babanın oyuncu oğlu geliyor! Mehmet Özgür'ün gurur günü

Masum, Jet Sosyete, Vuslat, Söz, Uyanış Büyük Selçuklu, Ölümlü Dünya ve Tut Sözünü gibi dizilerde rol alan Mehmet Özgür, sosyal medya hesabından oğlunun başarısıyla duyduğu gururu paylaştı.

MEHMET ÖZGÜR MUTLULUĞUNU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oyuncu, mutluluğunu, "Bu günler ailemiz için heyecanlı ve bir o kadar da gurur duyulası, bu gururu nazara gelmeden ucundan açık sizlerle de paylaşalım istedik. Başar Arhan Paşa annesinin ve babasının izinden yürümeye karar verdikten günler sonra İngiltere Rochester Independent College’den kabul alarak aktörlük serüvenine ilk adımı atmış oldu. Dünyanın birçok ülkesinden aynı hayali paylaşan bir çok arkadaşı ile başarı ve mutluluk dolu harika bir yolculuk diliyoruz Kral’a… Adına yakışanı yaptın, yanılttıkların elbet oldu ama bizi hiç yanıltmadın evlat sağ olasın, var olasın" sözleriyle dile getirdi.

MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?

30 Ağustos 1970 doğumlu Mehmet Özgür, sinema ve dizi oyuncusu. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenidir. Sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek bir TV dizisinde rol üstlendi. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Kollama dizisindeki Necip Yılmaz rolü ile tanındı.