Editor
 Dilek Ulusan

Özcan Deniz ile Öykü Karayel'den ilk poz geldi! Son Yemek filmi izleyicisini heyecanlandırdı

Başrolünde Öykü Karayel ve Özcan Deniz'in yer aldığı Son Yemek setinden ilk kare yayınlandı. Özcan Deniz'in projesi için imaj tazelediği filmdeki kareler takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Özcan Deniz ile Öykü Karayel'den ilk poz geldi! Son Yemek filmi izleyicisini heyecanlandırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
17:05
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
17:05

Geçtiğimiz ay çekimleri biten Son Yemek filminin başrolünde Öykü Karayel ve yer alıyor. Film çekimleri biter bitmez imajını yenileyen Özcan Deniz "Öz'e dönüş" notunu düştü. Son Yemek filminden ilk kareler bugün yayınlandı.

SON YEMEK FİLMİ 2026'DA VİZYONDA

Son Yemek filminin çekimleri tamamlandı. Özcan Deniz ve Öykü Karayel’i buluşturan “Son Yemek” filmi 2026’da sadece ’da seyirciyle buluşacak.

Özcan Deniz ile Öykü Karayel'den ilk poz geldi! Son Yemek filmi izleyicisini heyecanlandırdı

ÖZCAN DENİZ HEM YAZDI HEM DE YÖNETMENLİK YAPTI

Özcan Deniz’in hem yazıp hem de yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, başarılı oyuncular Nejat İşler ve Tilbe Saran da ekibe güç katıyor. Son Yemek, 25 yıllık bir aşkı seyircisine anlattı.

Özcan Deniz ile Öykü Karayel'den ilk poz geldi! Son Yemek filmi izleyicisini heyecanlandırdı

Yetenekli piyanist Sebahat, gizemli ajan Bekir’in hayatını kurtarınca aralarında bir başlar, ancak Bekir aniden ortadan kaybolur. Yıllar sonra Bekir geri döndüğünde Sebahat’i başka bir adamla evlenmiş bulur. İmkansız aşkın anlatılacağı diziden ilk karelere ise beğeni yağdı.

Özcan Deniz ile Öykü Karayel'den ilk poz geldi! Son Yemek filmi izleyicisini heyecanlandırdı
ETİKETLER
#özcan deniz
#aşk
#prime video
#gizem
#Yeni Film
#Öykü Karayel
#Son Yemek
#Medya
