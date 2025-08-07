Menü Kapat
TGRT Haber
28°
 | Dilek Ulusan

Özgü Namal ekranlara geri dönüyor! Yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu

Son olarak Kızıl Goncalar dizisindeki Meryem rolüyle beğeni yağmuruna tutulan Özgü Namal dizisinin final olmasının ardından yeni projeye başladı. Kıskanmak dizisiyle anlaşan Özgü Namal saçlarını da kızıla boyattı.

07.08.2025
07.08.2025
Merhamet, Hanımın Çiftliği, Kurtlar Vadisi, Yeditepe İstanbul gibi yapımlarda rol alan , Kızıl Goncalar dizisinin final olmasının ardından yeni projesi için hazırlıklara başladı. Kıskanmak dizisiyle ekrana geri dönen Özgü Namal saçlarını kızıla bağladı.

ÖZGÜ NAMAL KISKANMAK DİZİSİYLE GERİ DÖNÜYOR

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor.

Özgü Namal'ın yanı sıra dizinin kadrosunda , ve yer alıyor.

ÖZGÜ NAMAL'DAN YENİ İMAJ

Dizinin okuma provaları başlarken, yayınlanan karelerde Özgü Namal'ın imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı. Namal'ın kızıla boyattığı saçlarını hayranlarından tam not aldı.

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha’nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alıyor.

