Ruhsar'ın Gözüm Ablası huzurevinde ortaya çıktı! Son hali sevenleri üzdü

Başrolünde Cem Davran ve Hande Ataizi'nin yer aldığı Ruhsar dizisinde rol alan Tuluğ Çizgen'in son hali sevenlerini üzdü. Huzurevidne kalan 76 yaşındaki oyuncunun yürümekte dahi zorlandığı görüldü.

TULUĞ ÇİZGEN HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çizgen, 90'lı yıllarda yayınlanan Ruhsar dizisinde oynadığı Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınmış, 80'lerde ise Perihan Abla dizisinde oynadığı Meraklı Melahat rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

76 yaşındaki sanatçı, uzun süredir kamera karşısında yer almıyordu. Şimdilerde bir huzurevinde yaşamını sürdüren Çizgen'in son görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

RUHSAR'IN GÖZÜM ABLASININ SON HALİ SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Yeşilçam ile kariyer hayatına başlayan Tuluğ Çİzgen, sayısız projede yer aldı. Usta oyuncunun son hali hayranlarını duygulandırdı. Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden biri olan Çizgen'in fotoğrafları, kısa sürede gündem oldu.