TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ruhsar'ın Gözüm Ablası huzurevinde ortaya çıktı! Son hali sevenleri üzdü

Yayınlandığı döneme damga vuran Ruhsar dizisinde Gözüm Abla karakteriyle yer alan Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı. Huzurevinde kalan Tuluğ Çİzgen2in son görüntüsüne ise yorum yağdı.

Ruhsar'ın Gözüm Ablası huzurevinde ortaya çıktı! Son hali sevenleri üzdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
17:17
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
17:17

Başrolünde Cem Davran ve Hande Ataizi'nin yer aldığı Ruhsar dizisinde rol alan Tuluğ Çizgen'in son hali sevenlerini üzdü. Huzurevidne kalan 76 yaşındaki oyuncunun yürümekte dahi zorlandığı görüldü.

TULUĞ ÇİZGEN HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Tuluğ Çizgen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Çizgen, 90'lı yıllarda yayınlanan Ruhsar dizisinde oynadığı Gözüm Abla karakteriyle hafızalara kazınmış, 80'lerde ise Perihan Abla dizisinde oynadığı Meraklı Melahat rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

Ruhsar'ın Gözüm Ablası huzurevinde ortaya çıktı! Son hali sevenleri üzdü

76 yaşındaki sanatçı, uzun süredir kamera karşısında yer almıyordu. Şimdilerde bir huzurevinde yaşamını sürdüren Çizgen'in son görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Ruhsar'ın Gözüm Ablası huzurevinde ortaya çıktı! Son hali sevenleri üzdü

RUHSAR'IN GÖZÜM ABLASININ SON HALİ SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Yeşilçam ile kariyer hayatına başlayan Tuluğ Çİzgen, sayısız projede yer aldı. Usta oyuncunun son hali hayranlarını duygulandırdı. Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden biri olan Çizgen'in fotoğrafları, kısa sürede gündem oldu.

Ruhsar'ın Gözüm Ablası huzurevinde ortaya çıktı! Son hali sevenleri üzdü
İzzet Özilhan'dan boşanan Yasemin Ergene, kayınvalidesini tek kalemde sildi
Eser yenenler ile Berfu Yenenler çiftinin yeni evi kreşe benzetildi

Sıkça Sorulan Sorular

TULUĞ ÇİZGEN KİMDİR?
25 Mayıs 1948 doğumlu Tuluğ Çİzgen, Perihan Abla dizisinde oynadığı "Meraklı Melahat" karakteriyle tanınmıştır. Oyuncu peş peşe; Ayrılık, Üşütük, Kaygısızlar, Çiçek Taksi, Evdekiler, Süt Kardeşler gibi yapımlarda rol aldı.
#oyuncu
#huzurevi
#Tuluğ Çizgen
#Ruhsar
TGRT Haber
