TGRT Haber
 Ceyda Altun

Dijital platform tabii’nin yeni sezonu, "tabii ile evindesin, izlediğine değsin" temasıyla düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni sezon etkinliğinde, platformun hikâye anlatıcılığındaki içten ve ilham verici dünyası konuklarla buluştu. Platformun merakla beklenen yeni orijinal yapımları ve sevilen dizilerinin yeni sezonları tanıtılırken, gişe rekortmeni filmlerden büyük beğeni toplayan dizi ve belgesellere, UEFA yayınlarından prestijli spor turnuvalarına uzanan özel bir içerik dönemi duyuruldu. Etkinlikte, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da sahne aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
12:27
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
15:52

'nin dijital yayın platformu olan tabii'nin lansmanı dün akşam gerçekleşti. Programa katılım sağlayan özel konuklarla, yeni sezonda yayınlanacak dizilerin fragmanları ve ön gösterimleri geceye eşlik etti. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yönetimi, üst düzey bürokratlar, sanatçılar, ve sektörü profesyonelleri ile kültür-sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı. Ezgi Sütçü ve Alp Kırşan’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, platformun merakla beklenen yeni orijinal yapımları ve sevilen dizilerinin yeni sezonları tanıtılırken, gişe rekortmeni filmlerden büyük beğeni toplayan dizi ve belgesellere, UEFA yayınlarından prestijli spor turnuvalarına uzanan özel bir içerik dönemi duyuruldu. Etkinlikte, pop müzik sanatçısı da sahne aldı.

tabii'nin yeni sezonu tanıtıldı! 'tabii ile evindesin, izlediğine değsin'

YENİ SEZONDA BAŞLANGIÇ

Etkinlikte yeni sezonun öne çıkan dizilerinden seçilen sahneler, fragmanlar ve platformun başarılarını anlatan çarpıcı verilerle tabii’nin yeni dönem vizyonu tanıtıldı. Sunuculuğunu Ezgi Sütcü ve Alp Kırşan’ın üstlendiği gecede, pop müziğin sevilen ismi Emre Altuğ, enerjisi, sahne performansı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla konuklara keyifli anlar yaşattı. Ünlü oyuncuların, yapımcıların, senaristlerin ve sektörün önde gelen simalarının katıldığı etkinlik, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Platformun yeni sezonunda pek çok yeni orijinal yapım yer alıyor. Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı "Binbir Gece Masalları"; başrollerinde Taner Ölmez, Caner Şahin ve Özge Özberk’in yer aldığı, İslam dünyasının en büyük âlimlerinden biri olan Gazâlî’nin hayatını konu alan "İmam-ı Gâzalî"; savaşın yıkımından kaçan bir ailenin umut dolu yolculuğunu konu alan "Asylum"; her bölümünde farklı bir hikâye anlatan, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin gibi isimlerin yer aldığı "P.A.Y."; Melis Sezen’in başrolünde olduğu "Leyla Hali"; gerçek olaylardan esinlenen, Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir’i buluşturan "Kara Kış"; gündemin hızla değiştiği bir haber ajansında geçen absürt olayları konu alan "Muhabir"; Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı "Persona" gibi yeni orijinal diziler izleyiciyle buluşacak. Ayrıca "Gassal", "Yeşil Deniz Milenyum" ve "Küçük Dahi İbn-i Sina" gibi sevilen dizilerin yeni sezonları da yakında platformda yer alacak. Gişe rekortmeni filmler, dünyanın dört yanında beğeniyle izlenen dizi ve belgeseller, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları ve farklı dallarda birbirinden çekişmeli spor müsabakaları da, platform ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

tabii'nin yeni sezonu tanıtıldı! 'tabii ile evindesin, izlediğine değsin'

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "TABİİ’NİN DÜNYASI TÜRKİYE’NİN DÜNYASI"

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran; TRT'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı"na iletişim alanında katkı veren çok önemli bir kurum olduğunu ve tabii'nin dünyasını Türkiye'nin dünyası olarak gördüğünü söyledi. Türkiye'nin özgün hikayelerinin, platform içerisinde çok sayıda yapım ile karşılık bulduğunu dile getiren Duran, "Önemli bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Benim gözümde bu sıradan bir lansman değil. Yapıtları gördükçe ne kadar emek olduğunu, ne kadar önemli bir misyonun yerine getirildiğini tekrar tekrar anlayacağız" dedi.

tabii'nin yeni sezonu tanıtıldı! 'tabii ile evindesin, izlediğine değsin'

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: "TABİİ, BİR PLATFORM OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise programın sadece bir yeni sezon başlangıcı olmadığını, aynı zamanda TRT ailesi olarak ortak inşa ettikleri büyük bir hayalin ve dijital medyaya yönelik stratejik mimari anlayışın bir adım daha ileriye taşındığını simgelediğini belirtti. Bu sezonla birlikte, içerik üretiminde ulaşılan seviyenin daha ileriye taşındığını, dijital yayıncılık alanındaki değer ve insan odaklı yaklaşımın da daha görünür kılındığını aktaran Sobacı, "İçinden geçtiğimiz dönemin belirsizlikleri, kaygıları ve hayatın karmaşası karşısında insana insan olduğunu hatırlatacak, zihnini berraklaştıracak, yüreğine dokunacak bir içerik arayışı hepimizin ortak ihtiyacıdır. Ne var ki böylesi içeriklere erişmek her geçen gün daha da zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu. Sobacı, dijital içerik üretiminde bazı eğilimlerin bilinçli şekilde baskın hale getirilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "İzleyen artık insan olmaktan çıkarılmış, istatistiğin, büyük verinin ve küresel trendlerin parçası olmuştur. Burada artık 'İnsanlar neye değer verir?' sorusu yerine 'İnsanlar neden hoşlanır?' sorusu hakimdir. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse dijital içerik endüstrisi, küresel ölçekte bir değersizleştirme ve hatta cinsiyetsizleştirme dayatmasının pratik sahasına dönüşmüş durumdadır. Böylesi bir küresel dayatma altında insan değerlerinden arındırıldığı için aile kurumu örselenmekte, birey yalnızlaşmakta ve kültürel çeşitlilik tahrip edilmektedir. İşte tam da bu noktada, uluslararası dijital platformumuz, bir platform olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor.

tabii'nin yeni sezonu tanıtıldı! 'tabii ile evindesin, izlediğine değsin'
