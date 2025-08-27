Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

20 yıllık Nissan GT-R serüveni sona erdi! Son model için özel veda

Nissan, efsane modeli GT-R'nin üretimini sonlandırdı. Yaklaşık 20 yıldır üretimi devam eden R35 GT-R toplam 48 bin adet üretilmişti.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 09:40

Japon üreticisi bir süredir maddi zorluklar yaşıyordu. Çözüm olarak Honda ile birleşmeyi bile denemişlerdi ancak anlaşamamışlardı. Şirket, efsane modellerinden biri olarak kabul edilen GT-R'nin üretimini resmen sonlandırdı.

Car And Driver'ın haberine göre, yaklaşık yirmi yıldır yollarda ve pistlerde fırtınalar estiren R35 GT-R'nin üretim serüveni artık sona erdi. Yaklaşık 20 yıl gibi uzun bir üretim süresinin ardından Nissan, son R35 modelini üreterek bir devri resmen kapattı. Banttan inen son R35 şerefine bir tören düzenlendi.

GT-R ismi, her jenerasyonunda farklı bir kişilik sergiledi. "Hakosuka" lakaplı ilk nesil, Datsun 510 ile BMW E9 arasında bir duruş sergilerken, 1980'lerin sonundaki R32 Skyline GT-R, "Touring" arabalarının canavarı olarak biliniyor. Son manuel vitesli GT-R olan R34 ise "Fast and the Furious" filmlerinin yıldızı oldu.

20 yıllık Nissan GT-R serüveni sona erdi! Son model için özel veda

48 BİN ADET R35 ÜRETİLMİŞTİ

Nissan, uzun serüven boyunca toplamda yaklaşık 48 bin adet R35 GT-R üretti ve neredeyse üçte biri kendi iç pazarı olan Japonya'da satıldı. Üretim bandından çıkan son R35, Midnight Purple renginde bir T-Spec modeliydi.

Spec, standart model ile pist odaklı NISMO arasında bir denge kurarak, 565 beygir gücündeki çift turbo V6 motoru, hafif alaşımlı jantları ve geçmiş GT-R'lara saygı duruşunda bulunan özel renkleriyle efsane seriye layık bir veda aracı oldu.

20 yıllık Nissan GT-R serüveni sona erdi! Son model için özel veda

R35 GT-R, pistlerde de adından söz ettirdi. Japonya'nın en üst düzey yarış serisi olan Super GT'de beş kez GT500 sınıfı şampiyonluğu ve üç kez de GT300 şampiyonluğu kazandı. Aynı zamanda Nürburgring pistinin de gediklisiydi ve her seferinde Porsche'yi yeni rekor denemelerine zorluyordu.

ETİKETLER
#Otomobil
#araba
#nissan
#Gt-r
#R35
#Son Üretim
#Japon Otomobil
#Otomobil
