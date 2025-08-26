ABD istediğini aldı! Dünya devinden Çin hamlesi: Tamamen devre dışı bıraktı

Dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, uzun yıllardır Çin menşeli ekipmanlardan faydalanıyordu. Ancak ABD'nin "China EQUIP Act" gibi düzenlemeleri gündeme getirmesiyle tablo değişti. Bu yasa tasarısı, güvenlik riski taşıyan yabancı tedarikçilerin ekipmanlarını kullanan çip üreticilerinin ABD fonlarından yararlanmasını yasaklıyor. TSMC de bu riski göze alamayarak Çinli ekipmanları aşamalı biçimde üretimden çıkarma kararı aldı.

2NM SÜRECİNDE YENİ DÖNEM

Önümüzdeki yıl çok sayıda son teknoloji yonga, TSMC'nin 2nm üretim sürecinden çıkacak. Şirket nisan ayından itibaren sipariş toplamaya başladı bile. İlk tam ölçekli üretim bu yıl içinde Hsinchu'daki merkez tesiste başlayacak, ardından Kaohsiung'daki yeni tesise taşınacak. ABD'nin Arizona eyaletinde devam eden fabrika inşaatı ise gelecekteki üretim kapasitesini destekleyecek.

ÇİN'DEN BAĞIMSIZLAŞMA STRATEJİSİ

TSMC, geçmişte AMEC ve MattsonTechnology gibi Çinli üreticilerin ekipmanlarını daha eski teknolojilerde kullanıyordu. Ancak 2nm'ye geçişle birlikte bu ekipmanlar Tayvan ve ABD'deki tesislerden tamamen çıkarılıyor. Ayrıca sadece ekipman değil, kimyasal ve malzeme tedarikinde de Çin'e olan bağımlılığın azaltılması için adımlar atılıyor.

KAPASİTE HIZLA BÜYÜYOR

Şirketin planlarına göre TSMC, önümüzdeki yıl dört tesiste tam kapasiteye ulaşacak. Aylık yaklaşık 60 bin plaka üretimiyle dünya genelinde çok sayıda müşteriye hizmet verecek. Bu hamleyle TSMC hem rakiplerine karşı avantajını korumayı hem de ABD'nin fon ve desteklerinden mahrum kalmamayı hedefliyor.