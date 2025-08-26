Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Editor
 Murat Makas

ABD istediğini aldı! Dünya devinden Çin hamlesi: Tamamen devre dışı bıraktı

ABD'nin baskıları sonucu TSMC, yeni nesil 2nm üretim sürecinde Çin yapımı ekipmanları kullanmayı bırakıyor.

ABD istediğini aldı! Dünya devinden Çin hamlesi: Tamamen devre dışı bıraktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.08.2025
14:16
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
14:16

Dünyanın en büyük yonga üreticisi TSMC, uzun yıllardır menşeli ekipmanlardan faydalanıyordu. Ancak 'nin "China EQUIP Act" gibi düzenlemeleri gündeme getirmesiyle tablo değişti. Bu yasa tasarısı, güvenlik riski taşıyan yabancı tedarikçilerin ekipmanlarını kullanan çip üreticilerinin ABD fonlarından yararlanmasını yasaklıyor. TSMC de bu riski göze alamayarak Çinli ekipmanları aşamalı biçimde üretimden çıkarma kararı aldı.

ABD istediğini aldı! Dünya devinden Çin hamlesi: Tamamen devre dışı bıraktı

2NM SÜRECİNDE YENİ DÖNEM

Önümüzdeki yıl çok sayıda son teknoloji yonga, 'nin 2nm üretim sürecinden çıkacak. Şirket nisan ayından itibaren sipariş toplamaya başladı bile. İlk tam ölçekli üretim bu yıl içinde Hsinchu'daki merkez tesiste başlayacak, ardından Kaohsiung'daki yeni tesise taşınacak. ABD'nin Arizona eyaletinde devam eden fabrika inşaatı ise gelecekteki üretim kapasitesini destekleyecek.

ABD istediğini aldı! Dünya devinden Çin hamlesi: Tamamen devre dışı bıraktı

ÇİN'DEN BAĞIMSIZLAŞMA STRATEJİSİ

TSMC, geçmişte AMEC ve MattsonTechnology gibi Çinli üreticilerin ekipmanlarını daha eski teknolojilerde kullanıyordu. Ancak 2nm'ye geçişle birlikte bu ekipmanlar Tayvan ve ABD'deki tesislerden tamamen çıkarılıyor. Ayrıca sadece ekipman değil, kimyasal ve malzeme tedarikinde de Çin'e olan bağımlılığın azaltılması için adımlar atılıyor.

ABD istediğini aldı! Dünya devinden Çin hamlesi: Tamamen devre dışı bıraktı

KAPASİTE HIZLA BÜYÜYOR

Şirketin planlarına göre TSMC, önümüzdeki yıl dört tesiste tam kapasiteye ulaşacak. Aylık yaklaşık 60 bin plaka üretimiyle dünya genelinde çok sayıda müşteriye hizmet verecek. Bu hamleyle TSMC hem rakiplerine karşı avantajını korumayı hem de ABD'nin fon ve desteklerinden mahrum kalmamayı hedefliyor.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.