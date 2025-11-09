Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

300 bin TL’ye hangi otomobili alabilirim diye düşünmeyin! Bu modeller hem ayağınızı yerden kesiyor hem de satarken sorun çıkartmıyor

Kasım 09, 2025 10:00
1
300 bin TL’ye hangi otomobili alabilirim diye düşünmeyin! Bu modeller hem ayağınızı yerden kesiyor hem de satarken sorun çıkartmıyor

Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 300 bin TL, artık en giriş seviyesi, kritik bütçeyi temsil ediyor. Bu zorlu fiyat segmentinde sizi servise bağlamayacak, yakıt cimrisi ve parça maliyeti düşük 10 efsane modeli almanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, bu bütçede kilometre ve yaşa değil, mekanik sağlamlığa odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

2
Otomobil

Otomobil fiyatlarının sürekli yükseldiği güncel piyasa koşullarında, 300 bin TL'lik bir bütçe, alıcıyı doğrudan 15 ila 20 yaşındaki veya daha eski, ancak mekanik olarak kanıtlanmış modellerin bulunduğu en alt segmente yönlendirir. Bu kritik fiyat noktasında lüks veya düşük kilometre arayışı yerini, güvenilir, yakıtı az yakan ve yedek parçası kolay bulunan bir "iş atı" arayışına bırakır. Başarılı bir alım, doğru modeli seçmekten çok, aracın kozmetik kusurlarını görmezden gelip motor ve şasi sağlamlığına odaklanmaktan geçer.

3
300 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

300 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

300 bin TL'lik bütçe, ikinci el piyasasında alıcıyı genellikle 2005 ile 2010 model yılları arasındaki B ve C segmenti araçlara yönlendirir. Bu fiyata bulunacak araçların kilometresi yüksektir (200.000 km ve üzeri) ve geçmişlerinde boya veya parça değişimi olması neredeyse kesindir. Bu nedenle alıcının, mekanik sağlamlığa ve düzenli servis geçmişine odaklanması hayati önem taşır. Bu bütçede aranan en temel özellikler, düşük yakıt tüketimi (tercihen dizel veya LPG'li benzinli), kolay parça bulunabilirliği ve genel güvenilirliktir.

4
300 BİN TL'YE ALINABİLECEK EN SAĞLAM 10 İKİNCİ EL MODEL

300 BİN TL'YE ALINABİLECEK EN SAĞLAM 10 İKİNCİ EL MODEL

Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği 10 model şunlardır:

Peugeot 206 / 207 (2005 - 2010 Model Yılları): Fransız tasarımını ve dizel motorların yakıt cimriliğini arayanlar için Peugeot'nun bu modelleri, bu bütçenin hatchback'lerinden biridir. Özellikle 1.4 HDi dizel motoru düşük tüketimiyle bilinir.

5
Toyota Corolla

Toyota Corolla (2000 - 2005 Kasa): Corolla, sorunsuzluk ve dayanıklılık konusunda efsanedir. Bu bütçeyle, 2000'li yılların başlarına ait, ancak motor kondisyonu iyi olan örneklerini bulmak mümkündür. 1.6 VVT-i motorunun sağlamlığı, onu uzun vadede en az arıza riski sunan seçenek yapar.

6
Fiat Palio

Fiat Palio / Albea (2008 - 2012 Model Yılları): Fiat'ın bu modelleri, Türkiye'de yerli üretim avantajıyla yedek parça ve servis maliyetlerinde en düşük seviyeyi sunar. Özellikle 1.3 Multijet dizel motorlu versiyonları, yakıt ekonomisiyle ve sağlamlığıyla bilinir. Bu bütçeye, makul durumda, bakımlı örneklerini bulmak mümkündür. Parça maliyetleri piyasanın en ucuzları arasındadır.

7
Ford Fiesta

Ford Fiesta (2008 - 2012 Model Yılları): Kompakt hatchback arayanlar için Ford Fiesta, iyi bir yol tutuşu ve nispeten modern bir sürüş hissiyatı sunar. 1.4 dizel veya 1.4/1.6 benzinli motorlu versiyonları bu bütçeye sığar. Yedek parçası kolay bulunur ve tamir maliyetleri düşüktür.

8
Honda Civic

Honda Civic (2004 - 2008 Kasa): "Japon sağlamlığı" ve uzun motor ömrü arayanlar için Honda Civic'in bu eski kasaları iyi bir tercihtir. Sağlam 1.6 VTEC motoru, LPG uyumu ve dayanıklı yürüyen aksamıyla bilinir. Kilometresi yüksek olsa bile motorun bakımlı olması durumunda uzun yıllar hizmet verebilir.

9
Hyundai Accent Era

Hyundai Accent Era (2008 - 2012 Model Yılları): Hyundai'nin Accent serisi, düşük yakıt tüketimli dizel motorları ve yaygın servis ağı sayesinde bu bütçede mantıklı seçeneklerdir. Bu fiyat aralığında, rakiplerine göre nispeten daha genç model yılları bulma olasılığı yüksektir. Basit mekanikleri, tamir masraflarını düşürür.

10
Opel Corsa

Opel Corsa (2006 - 2010 Model Yılları): B segmentinde sağlam Alman mekaniği arayanlar için Opel Corsa, bu bütçenin çevik hatchback'lerindendir. Özellikle 1.3 CDTI dizel motoru, yakıt ekonomisiyle bilinir.

11
Renault Clio

Renault Clio / Symbol (2005 - 2010 Model Yılları): Renault'nun bu popüler modelleri, özellikle 1.5 dCi dizel motorlu versiyonlarıyla yakıt tüketiminde adeta efsanedir. Piyasada çok fazla bulunmaları, yedek parça ve tamir kolaylığı sağlar. Symbol, bu bütçenin en risksiz sedan seçeneklerinden biridir.

12
Tofaş Şahin

Tofaş Şahin / Doğan (90'lı Yılların Sonu - 2002): Daha düşük bütçeli ve tamir kolaylığı arayanlar için, Tofaş'ın bu efsanevi modelleri, parça bolluğu ve onarım basitliği sayesinde hala piyasada yer bulur. Tamamen mekanik sistemleri, elektronik arızalardan korkanlar için risksizdir.

13
Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (2005 - 2008 Model Yılları): Alman kalitesini deneyimlemek isteyenler için Polo'nun bu jenerasyonları hedeflenmelidir. Piyasa likiditesi yüksektir, ancak bu fiyata alınacak modellerin yaşı ve kilometresi yüksek olacaktır. Mekanik kondisyonuna ekstra dikkat edilmelidir.

14
BU BÜTÇEDE ALIRKEN HAYATİ ÖNLEMLER

BU BÜTÇEDE ALIRKEN HAYATİ ÖNLEMLER

Bu fiyat bandındaki araçlar için en önemli kural, mekanik ve yasal sağlamlığa odaklanmaktır.

  • Mekanik Durum Önceliklidir: Kilometresi yüksek ama tüm bakımları zamanında yapılmış (motor, şanzıman, triger kayışı) araçlar tercih edilmelidir. Motorun duman atıp atmadığı, şanzımanda vuruntu olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Hasar Geçmişi ve Ekspertiz: Mutlaka Tramer kaydı kontrol edilmeli ve ağır hasar veya pert kaydı olan araçlardan uzak durulmalıdır. Bu bütçede yapılan iyi bir ekspertiz, size binlerce liralık onarım masrafından kurtarabilir.
  • Yağ ve Su Kontrolü: Kaputu açarak motor yağı seviyesine, antifriz durumuna ve akü voltajına bakmak, aracın genel sağlığı hakkında size fikir verecektir.

300 bin TL'lik bütçe, Türkiye ikinci el otomobil piyasasında alıcıları, doğru tercihle uzun yıllar hizmet verecek, sağlam ve ekonomik modellerle buluşturmaya devam ediyor. Bu fiyata lüks segmentten ziyade, güvenilir bir modele odaklanmak, en akılcı ve risksiz yaklaşımdır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.