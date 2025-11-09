300 bin TL’ye hangi otomobili alabilirim diye düşünmeyin! Bu modeller hem ayağınızı yerden kesiyor hem de satarken sorun çıkartmıyor

300 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

300 bin TL'lik bütçe, ikinci el piyasasında alıcıyı genellikle 2005 ile 2010 model yılları arasındaki B ve C segmenti araçlara yönlendirir. Bu fiyata bulunacak araçların kilometresi yüksektir (200.000 km ve üzeri) ve geçmişlerinde boya veya parça değişimi olması neredeyse kesindir. Bu nedenle alıcının, mekanik sağlamlığa ve düzenli servis geçmişine odaklanması hayati önem taşır. Bu bütçede aranan en temel özellikler, düşük yakıt tüketimi (tercihen dizel veya LPG'li benzinli), kolay parça bulunabilirliği ve genel güvenilirliktir.