Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

3008’in tasarımcısı Vidal, Stellantis geri döndü

Stellantis, Avrupa markalarının tasarım vizyonunu şekillendirecek ismi Renault’dan transfer etti. Şirket, ödüllü tasarımlarıyla tanınan Gilles Vidal’ın, 1 Ekim’den itibaren Avrupa Markaları Tasarım Başkanı olarak göreve başlayacağını duyurdu.

3008’in tasarımcısı Vidal, Stellantis geri döndü
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 13:10

Bu koltukta Jean-Pierre Ploue’nin yerini alacak olan Vidal, şehir otomobillerinden hafif ticari araçlara kadar uzanan geniş ürün gamının tasarım stratejisini yönetecek. Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean-Philippe Imparato’ya bağlı çalışacak Vidal, Tasarım Direktörü Ralph Gilles ile de yakın iş birliği yapacak.

3008’in tasarımcısı Vidal, Stellantis geri döndü

30 YILI AŞKIN TECRÜBE, 10 ULUSLARARASI ÖDÜL

Kariyerine 1996’da Citroën’de adım atan Gilles Vidal, 25 yılını Citroën ve ’da geçirdi. Peugeot 308, 3008 ve 208 gibi modellerin tasarımında liderlik yaparak 2015-2019 arasında “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünü kazanan ekiplere öncülük etti. Bugüne kadar 10 uluslararası ödüle layık görülen Vidal’in beş projesi, “Yılın Otomobili” unvanını aldı.

Renault Group’taki beş yıllık deneyimin ardından Stellantis’e geri dönen Vidal, tasarım anlayışını “teknoloji ve estetiğin müşteriye dokunan bir deneyimde buluşması” olarak tanımlıyor.

3008’in tasarımcısı Vidal, Stellantis geri döndü

STELLANTİS YÖNETİMİNDEN GÜÇLÜ MESAJLAR

Jean-Philippe Imparato, “Vidal’in Avrupa otomotiv kültürüne hâkimiyeti ve vizyoner tasarım yaklaşımı, markalarımızın kimliğini daha da güçlendirecek” derken, Ralph Gilles de onu “birinci sınıf tasarım uzmanı” olarak niteledi.

3008’in tasarımcısı Vidal, Stellantis geri döndü
ETİKETLER
#peugeot
#stellantis
#Gilles Vidal
#Otomotiv Tasarım
#Citroën
#Avrupa Otomotiv Sanayisi
#Otomobil
