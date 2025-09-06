Menü Kapat
27°
Editor
Editor
 Murat Makas

Akaryakıt alırken bu detaya dikkat! Sürücü şoke oldu: Dizel otomobile benzin koydular

Dizel araca benzin konulduğunda sürücüler ne olacağını merak ediyor. Bu tür durumlarda araçlarda motor arızaları görülebiliyor. Samsun'da bir sürücü akaryakıt istasyonunda büyük şok yaşadı. Dizel otomobiline tam 54 litre benzin koyuldu. İşte yaşananlar...

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 13:23

Samsun’da sürücü 39 yaşındaki Talha Çalık, aracına yakıt almak isterken büyük şok yaşadı. Dizel otomobiline yanlışlıkla 54 litre benzin konulan sürücü hatayı fark etti, kontağı çevirmeyerek son anda muhtemel motor arızasından kurtuldu. O anları sosyal medyada paylaşan sürücünün videosu 2 milyondan fazla izlendi.

Akaryakıt alırken bu detaya dikkat! Sürücü şoke oldu: Dizel otomobile benzin koydular

Çalık, aracını çekiciyle servise gönderdi. O anları kayıt altına alarak hesaplarında paylaşan Çalık’ın videosu 2 milyondan fazla izlendi.

"KONTAĞI ÇEVİRMEDİĞİM İÇİN ARAÇ HASAR GÖRMEDİ"

Yaşadığı olayı sosyal medya kanalında paylaştığını belirten Talha Çalık, "Pompacılar dalgın olabiliyor, bu yüzden yakıt alırken sürücüler de dikkat etmeli. Kontağı çalıştırmadığım için büyük bir zararın önüne geçtim. Aracı çalıştırmadan fark etmemiz çok önemliydi" dedi.

Akaryakıt alırken bu detaya dikkat! Sürücü şoke oldu: Dizel otomobile benzin koydular

"ZAMAN KAYBI DIŞINDA ZARARIM OLMADI"

Yanlış yakıtın 8 saatlik temizlik işlemiyle giderildiğini söyleyen Çalık, "Aracım dizel. Benzin koyulduğunda motor ve enjektörler ciddi hasar görebilir. Neyse ki zararımı karşıladılar. Yalnızca zaman kaybım oldu. Benim tavsiyem; sürücüler mutlaka fişi kontrol etsin, yanlış yakıt konulursa kesinlikle kontak açmasınlar" diye konuştu.

Otomobile konulan 2 bin 945 TL değerindeki benzin, serviste tahliye edilerek araç sahibine teslim edildi.

