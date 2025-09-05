Akaryakıt alırken omuz atma kavgası çıktı! Kavgaya kadınlar da karıştı

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonunda omuz atma kavgası kameraya yansıdı. Akşam 18.00 sıralarında Silivri Selimpaşa bölgesindeki olayda iki kişi omuz atma meselesinden iddialaştı ardından tekme tokat birbirine girdi. Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.