25°
Araç sahiplerini şaşırtan yöntem! Kaporta ustası viral oldu: Torpil ve balonla göçük düzeltiyor

Malatya'da bir kaporta ustası saniyeler içinde torpil ve balonla kaportadaki göçükleri düzeltiyor. Araç sahipleri kaporta ustasının saniyeler içerisinde yaptığı işlemi milyonlarca kez izledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 11:05

Araç sahipleri kaporta sorunları ve göçükleri için sanayinin yolunu tutarken Malatya'daki bir ustanın yöntemi milyonlarca kez izlendi. Yaklaşık 30 yıldır oto kaportacılık yapan Mustafa Akgün, boyasız göçük düzeltme yöntemleriyle dikkat çekiyor. Akgün, torpil ve pet şişe kullanarak kaporta göçüklerini düzelttiği videolarla sosyal medyada viral oldu.

Araç sahiplerini şaşırtan yöntem! Kaporta ustası viral oldu: Torpil ve balonla göçük düzeltiyor

ARAÇ SATIŞ DEĞERİNİN BOZULMASINI ÖNLÜYORLAR

Akgün, hasarın durumuna göre farklı teknikler kullandıklarını belirterek, "Araç satış değerini bozmamak adına boyasız onarım tercih ediliyor. Müşterilerimiz hızlı işlem istiyor. Kaba işleri kısa sürede çözüyoruz, ancak esas olan ince işlemdir ve bu zaman alıyor. Bu yüzden randevu sistemiyle çalışıyoruz" dedi.

Araç sahiplerini şaşırtan yöntem! Kaporta ustası viral oldu: Torpil ve balonla göçük düzeltiyor

"TORPİL İLE DÜZELTTİK, MİLYONLAR İZLEDİ"

Sosyal medyada en çok ilgi gören videolarından birinin detaylarını anlatan Akgün, ilk denemelerinde torpilin işe yaramadığını, ikinci denemede ise başarılı sonuç aldıklarını söyledi. Akgün, "Kapının iç kısmında bariyerin arkasına pet şişe yerleştirdik, içine torpil koyup patlattık. Basınçla göçük dışarı çıktı. Video milyonlarca kez izlendi ama inanmayanlar da oldu. Araç içi zaten sökülüydü, denememizi bu şekilde yaptık" ifadelerini kullandı.

TRAFİKTE BİLE GÖÇÜK DÜZELTTİ

Deneyimli usta, sokakta yürürken veya trafikte beklerken dahi göçük düzelttiğini söyleyerek, "Gözüm göçük gördü mü dayanamıyorum. Elimle bastırıp düzelttiğim bile oluyor. Ama her hasar bu kadar kolay değil. Günler, haftalar süren işlemlerimiz de var" ifadelerine yer verdi.

Araç sahiplerini şaşırtan yöntem! Kaporta ustası viral oldu: Torpil ve balonla göçük düzeltiyor

"4 AY SONRASINA SIRA VERİYORUZ"

Akgün, çevre illerden de yoğun talep aldıklarını da belirterek, "Elazığ başta olmak üzere birçok ilden müşterimiz geliyor. Randevulu çalışıyoruz, bazı araçlar için 2-4 ay sonrasına sıra veriyoruz. İşimiz zevkli ama sabır istiyor. Amacımız müşteriyi mağdur etmeden, aracın orijinalliğini bozmadan en iyi hizmeti vermek" diye konuştu.

Akgün, Malatya'da boyasız kaporta düzeltme işlemini ilk başlatanlardan biri olduklarını ve personel sıkıntısına rağmen yoğun talebi karşılamak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

