Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

Aracınızın ömrünü uzatmak ve yüksek tamir masraflarından kaçınmak için basit ama etkili adımlar atabilirsiniz. Otomobilin daha uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlayıp sizi beklenmedik arızalarla karşı karşıya kalmaktan kurtaracak 9 püf noktasını derledik.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 15:42
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 15:42

Otomobiller, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Ancak iyi bakmadığınız takdirde hem büyük masraflara yol açabilir hem de güvenlik riskleri oluşturabilirler. Arabanızın ömrünü uzatmak ve olası arızalardan kaçınmak için yapabileceğiniz basit ama etkili adımlar bulunuyor.

Hello Magazine sitesi, aracınızın uzun ömürlü olması ve pahalı tamir masraflarından kaçınmanız için 9 temel ipucunu derledi. İşte bilmeniz gerekenler.

1) DÜZENLİ BAKIM ŞART

Aracınızı bir kere satın aldıktan sonra ne yazık ki iş bitmiyor. İşin bir de servis ve boyutu var. Genelde elektrikli araçların geleneksel modellere kıyasla daha az bakıma ihtiyaç duyduğuna inanılsa da içten yanmalı motora sahip bir araba kullanıyorsanız, arızalanmasa bile düzenli olarak bakım yaptırın.

Bu sayede arabanız hem daha verimli çalışacak hem de arıza ve pahalı tamir masrafları azalacaktır.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

2) LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Aracınızın lastiklerinin doğru şekilde şişirildiğinden emin olun. Tavsiye edilen lastik basınçları genellikle sürücü kapısının içindeki bir etikette veya kullanım kılavuzunda yazar. Düşük veya fazla şişirilmiş lastikler, daha çabuk ve düzensiz aşınma eğilimi gösterir. Yanlış lastik basıncı ise özellikle yüksek hızlarda patlama riskini de artırıyor.

Ayrıca lastiklerinizin diş derinliğini ve dış yüzeyini hasar açısından (dişlere saplanmış çivi veya vida, dış duvarda kesik veya şişkinlik gibi) düzenli olarak kontrol etmenizde fayda var.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

3) SÜRÜŞ TARZINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Aracın güvenilirliği ve yakıt masraflarını azaltmanın sırlarından biri, direksiyon başında yumuşak bir sürüş tarzına sahip olmaktır. Ani hızlanma, sert frenleme ve direksiyon hareketlerinden kaçınarak, aracınıza daha az yük bindirin.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

4) ARACINIZI TEMİZ TUTUN

Aracınızı düzenli olarak yıkamak, kir, tuz, kuş pislikleri ve diğer pisliklerden kaynaklanan hasarları önlemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda aracınızın ikinci el değerini korumasını da sağlar.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

5) YAĞ BAKIMLARINI İHMAL ETMEYİN

Özellikle uzun yolculuklardan önce motor yağı, motor soğutma suyu ve cam suyu seviyelerini düzenli olarak kontrol edin. Yağ, motorun sorunsuz çalışmasını ve soğutma sürecini destekler. Soğutma suyu, motorun aşırı ısınmasını önler. Cam suyu da ön camınızın temiz kalmasını sağlar.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

6) UYARI İŞARETLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Aracınızdan gelen sıra dışı bir ses, gösterge panelinde yanan bir uyarı ışığı veya direksiyon ya da yol tutuşunda hissettiğiniz garip bir durum; hiçbirini göz ardı etmeyin. Bir problemi erken fark etmek, uzun vadede daha büyük masraflardan kurtulmanızı sağlar ve hatta bir arıza veya kazayı bile önleyebilir.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

7) ÜZERİNİ ÖRTÜN

Mümkünse aracınızı yağmur, güneş, kar, toz, ağaç reçinesi ve kuş pislikleri gibi dış etkenlerden korumak için kapalı bir alanda tutun. Bir garajınız yoksa, basit bir araç örtüsü bile aracınızın boyasını, genel durumunu ve ikinci el değerini korumaya yardımcı olacaktır.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

8) PASLANMAYLA MÜCADELE EDİN

Pas, herhangi bir aracın sessiz düşmanıdır. Modern araçlar çok daha paslanmaya karşı dayanıklı olsa da, özellikle kış aylarında aracınızı temiz tutmak önemlidir. Buz ve karda kullanılan tuz, boyayı aşındırır ve metali nem ve oksijene maruz bırakarak paslanmaya neden olur. Bir taş izi veya çizik oluştuğunda çıplak metal ortaya çıkarsa, paslanmadan önce hemen onarın.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz

9) ŞARJ SEVİYESİNE DİKKAT EDİN

Bir elektrikli arabanız varsa, batarya şarjının yüzde 20-80 aralığında tutulması verimlilik açısından tavsiye ediliyor. Şarjın yüzde 20'nin altına düşmesine izin vermemek ve yüzde 80'in üzerinde şarj etmekten kaçınmak, bataryanın zamanla bozulma oranını azaltabilir.

Aracınızın ömrünü uzatmak için 9 püf noktası! Bu yöntemlerle arıza görmeyeceksiniz
