30°
Artık otomobilde en gözde renk beyaz değilmiş! İşte Türkiye’de otomobilde en çok tercih edilen renk

Otomobil alırken renk seçimi, sadece bir estetik tercih değil, aynı zamanda aracın gelecekteki değeri ve sahibinin kişiliği hakkında ipuçları veren karmaşık bir karardır. Avrupa genelinde gri, beyaz ve siyah gibi nötr tonlar hâkimiyetini sürdürürken, bazı modellerde canlı renklerin yükselişi dikkat çekiyor.

Otomobil pazarı, yalnızca motor gücü ve teknolojiyle değil, aynı zamanda renklerle ve malzemelerle de tüketicinin duygusal tercihlerine hitap etmeye çalışır. Bir rengin bir model üzerindeki etkisi, o aracın ikinci el değerinden, yolda bıraktığı algıya kadar birçok şeyi etkileyebilir. Avrupa'da yapılan son araştırmalar, tüketicilerin renk ve iç mekan malzeme tercihlerinde şaşırtıcı eğilimler ortaya koydu. Bu eğilimler, bir yandan rasyonel düşünce (değerini koruma), bir yandan da duygusal bağ kurma (kişisellik) arasında yaşanan ince bir dengeyi gösteriyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL RENGİ HANGİSİ?

Avrupa'da yeni otomobil alımlarının yaklaşık yüzde 70'i, gri, beyaz ve siyah gibi nötr tonlarda gerçekleşiyor. Bu istatistik, tüketicilerin otomobil seçerken pratik ve rasyonel gerekçeleri ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bu tonlar, genellikle aracın ikinci el piyasasında daha kolay alıcı bulmasına ve değerini daha iyi korumasına yardımcı olur. Mavi ve kırmızı, bu nötr tonların ardından ikinci planda tercih edilen alternatifler olurken; yeşil, sarı ve turuncu gibi daha iddialı renkler ise hala niş seçenekler arasında kalıyor.

Bu eğilimi en iyi yansıtan modellerden biri Renault Clio'dur. Reklam kampanyalarında canlı mavi tonları öne çıkarılsa da, tüketicilerin büyük çoğunluğu pratik gerekçelerle geleneksel nötr tonları tercih ediyor. Bu durum, pazarlama stratejileriyle tüketici davranışı arasında bir çelişki değil, stratejik bir denge oluşturuyor. Gösterişli renkler dikkat çekip duygusal bağ kurarken, nötr seçimler araçların ikinci el değerini koruma amacıyla öne çıkıyor.

CANLI RENKLERİN YÜKSELİŞİ

Nötr tonların genel hakimiyetine rağmen, duygusal çekiciliği yüksek modellerde tablo tamamen değişiyor. Fiat 500 ve yeni Renault 5, sarı, altın, kırmızı ve mavi gibi canlı tonlarda pazar ortalamasının üzerinde talep görüyor. Bu durum, tüketicilerin rasyonel gerekçeler yerine duygusal tercihleri öne aldığında, markalara farklılaşma ve premium fiyatlandırma imkânı sunduğunu gösteriyor. Bu tür araçlar, bir ulaşım aracından çok, kişiliğin bir ifadesi olarak görülüyor.

Öte yandan, boya teknolojileri de markalara ek gelir fırsatları sunuyor. Özellikle metalik renkler, ortalama 700 Avro ek maliyete rağmen yüksek talep görmeye devam ediyor. Bu durum, müşterilerin estetik ve algılanan kalite için ekstra ödeme yapmaya istekli olduğunu ortaya koyuyor.

KUZEY-GÜNEY AYRIŞMASI

Avrupa'da sadece dış renkler değil, araç içi malzeme tercihleri de bölgesel farklılıklar gösteriyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde, tüketiciler premium malzemelere yönelirken, Güney Avrupa'da maliyet odaklı tercihler öne çıkıyor.

  • Kuzeyde Premium Tercihi: Almanya'da tüketicilerin yüzde 57'si, Birleşik Krallık'ta ise yüzde 53'ü deri ve benzeri premium malzemelerle döşenmiş iç mekanlara yöneliyor. Bu durum, üreticilere deri iç mekan için 500 ila 1000 Avro arası ek ödeme talep etme fırsatı sunuyor. Yükseltme yapanların yüzde 63'ü, gerçek deri yerine sentetik malzemeleri seçiyor. Bu eğilim, sürdürülebilirlik kaygılarının yanı sıra sentetik deri kalitesinin artmasıyla açıklanıyor.
  • Güneyde Maliyet Odaklı Yaklaşım: İspanya'da yüzde 85, İtalya'da yüzde 75 ve Fransa'da yüzde 75 oranında kullanıcı, maliyet avantajı nedeniyle kumaş döşemeyi tercih ediyor. Burada da markalar, rekabetçi fiyatlandırma ve cazip orta seviye seçeneklerle tüketicileri yükseltmeye ikna etmeye çalışıyor.

Fransa ise, iç mekan renk tercihlerinde bir istisna oluşturuyor. Avrupa genelinde iç mekanlarda siyah hakimiyetini korurken, Fransız müşterilerin yaklaşık yarısı siyah dışındaki seçeneklere yöneliyor. Gri, yüzde 38 ile bu tercihlerin başında geliyor.

TÜRKİYE'DE GÜNCEL RENK TERCİHLERİ VE AVRUPA'YA BENZEYEN YANLAR

Türkiye de renk tercihleri konusunda Avrupa'ya benzer bir tablo çiziyor. TÜİK'in en güncel Ocak–Temmuz 2025 verilerine göre trafikte kaydedilen 614 bin 248 yeni otomobilin renk dağılımı da bu trendi doğruluyor.

  • Lider Renkler: Türkiye'de de gri (%40,2), beyaz (%24,4) ve siyah (%13,8) gibi nötr tonlar, net şekilde liderliği koruyor.
  • Mavi'nin Yükselişi: Mavi, yüzde 11,6'lık payıyla diğer canlı tonlar içinde en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor. Bu oran, Türkiye'de maviye olan talebin Avrupa'ya kıyasla biraz daha güçlü olduğunu gösteriyor.
  • Niş Renkler: Kırmızı, yeşil, sarı, turuncu gibi canlı ve ifadeci renklerin toplam payı hâlâ nispeten düşük seviyede seyrediyor.

Hem Avrupa hem de Türkiye verileri gösteriyor ki, otomobil renk ve iç mekan tercihleri estetik olduğu kadar ticari bir unsurdur. Nötr tonlar ana akım modellerde hakimiyetini sürdürürken, duygusal bağ kurulan yaşam tarzı odaklı araçlarda canlı renkler öne çıkıyor.

