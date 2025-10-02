Benzinli ve dizel otomobil kullananlara kötü haber! Bir ülke daha satışları yasaklıyor

Güney Kore Çevre Bakanlığı, ülkenin 2035 ulusal sera gazı azaltım hedefini karşılama yolunda içten yanmalı motorlu araçların satışının kısıtlanması ihtimalini masaya yatırdı. Ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamındaki Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılarını (NDC) uygulamak amacıyla, yeni ve daha iddialı emisyon hedeflerine ulaşmak için ulaştırma sektörüne odaklanılıyor.

EMİSYON KESİNTİLERİ İSTENEN DÜZEYDE DEĞİL

Electrive'nin haberine göre Güney Kore'de ulaştırma sektöründeki emisyon kesintileri sınırlı kaldı. 2018 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen kesinti sadece yüzde 1,2 seviyesinde. Yollardaki sıfır emisyonlu araç sayısı da yalnızca 850 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu nedenle Güney Kore, yeni içten yanmalı araçların satışını yasaklamayı ve vergi avantajları gibi çeşitli teşvikler sunmayı da değerlendiriyor. Henüz kesinleşmiş bir karar olmamakla birlikte fikir, ulaştırmada sera gazı emisyonları konulu bir halk forumunda gündeme geldi.

DÖRT FARKLI SENARYO MASADA

Korea JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, Çevre Bakanlığı dört farklı emisyon azaltım senaryosu sundu. Amaç: 2035 yılına kadar emisyonları sırasıyla yüzde 48, yüzde 53, yüzde 61 ve yüzde 65 oranında azaltmak.

Yüzde 48'lik kesinti hedefine ulaşmak için 2018'de 98,8 milyon olan emisyonların 44,3 milyon tona düşürülmesi gerekiyor. En iddialı hedef olan yüzde 65'lik kesinti içinse emisyonların 32,6 milyon tona indirilmesi şart.

Sıfır emisyonlu araçların (ZEV) yol haritasındaki rolü oldukça kritik. Yüzde 48'lik senaryoya ulaşmak için yollardaki araçların yüzde 30'unun ZEV olması bekleniyor. Yüzde 65'lik hedefe ulaşmak içinse bu oranın yüzde 35'in üzerine çıkması gerekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ DE 2035 KARARINI TARTIŞIYOR

Sera Gazı Envanter ve Araştırma Merkezi Başkanı Choi Min-ji, gazeteye yaptığı açıklamada, "Yüzde 61 ve yüzde 65 azaltım senaryolarında, satılan yeni otomobillerin çoğunluğunun sıfır emisyonlu araçlar olması gerekecektir. Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi, yeni araç satış düzenlemelerini incelemek gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin kararı, Avrupa Birliği'nin 2035 içten yanmalı araç yasağının sorgulandığı döneme denk geliyor. Geçtiğimiz eylül ayında Alman otomobil üreticilerinin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelerek yasağın iptal edilmesini ve 2035'e kadar elektrikli araç satışına yönelik yıllık kotaların esnetilmesini talep ettiği bildiriliyor.