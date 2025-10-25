Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bu araçları satın alırken bir kez daha düşünün! En çok elektrik arızası veren otomobil modelleri belli oldu

Ekim 25, 2025 11:00
1
Bu araçları satın alırken bir kez daha düşünün! En çok elektrik arızası veren otomobil modelleri belli oldu

Türkiye'de milyonlarca ailenin tercih ettiği, uygun fiyatlı ve popüler otomobillerin gizli kabusu: Elektrik arızaları! Fiyat/performans dengesi sunan bu araçların bazı modelleri, sensör, multimedya ve yazılım sorunları nedeniyle sahiplerini sık sık sanayiye mahkum ediyor. İşte almadan önce iki kez düşünmeniz gereken, elektronik aksamda en çok baş ağrısı yaratan o 10 model.

2
Peugeot 308

Peugeot 308 / 3008 (Erken Jenerasyonları): Fransız markasının bu modelleri, özellikle start-stop sistemiyle ilgili elektriksel hatalar ve BSI (Gövde Sistem Arayüzü) ünitesi arızalarıyla bilinir. Yazılımsal güncellemelerle giderilmeye çalışılsa da, teşhisi zor ve tekrarlayan sorunlar çıkarabilir.

3
Opel Astra J / K

Opel Astra J / K: Opel'in bu popüler modellerinde, elektrik arızaları genellikle merkezi kilit sistemi, kapı sensörleri ve radyo/CD çalar ünitelerinin arızalanması şeklinde ortaya çıkmıştır. Astra J'nin bazı serilerinde direksiyon elektroniğiyle ilgili kronik sorunlar da mevcuttur.

4
Citroen C4 Cactus

Citroen C4 Cactus: Citroen'in bazı modellerinde, özellikle uzun süre park halinde kaldıktan sonra akü deşarjı ve gösterge paneli hataları gibi elektriksel sorunlar bildirilmiştir. Kapasitif dokunmatik ekranlı kumandalar da zaman zaman tepkisizlik gösterebilir.

5
Dacia Duster

Dacia Duster (Özellikle İlk Jenerasyonlar): Fiyat performans aracı Duster'ın ilk jenerasyonlarında, daha yalın bir elektrik altyapısı olmasına rağmen, zamanla sigorta kutusu, cam açma kapama düğmeleri ve sensör bağlantılarında arızalar görülebilmiştir.

6
Fiat Egea

Fiat Egea (Özellikle Erken Dizel Otomatikler): Türkiye'nin en popüler araçlarından Egea'nın dizel otomatik (DCT) versiyonlarında ve ilk çıkan baz modellerinde, elektrik tesisatıyla ilgili kronik kablo sorunları ve gösterge paneli ışık hataları zaman zaman yaşanmıştır.

7
Ford Focus

Ford Focus (3. Nesil Powershift Otomatikler): Focus'un kendisi mekanik olarak sağlam olsada 3. Nesil Focus'larda kullanılan çift kavramalı Powershift şanzımanın elektronik kontrol ünitesi (TCM) arızaları, hem şanzıman hem de elektriksel sorunları beraberinde getirmiştir.

8
Hyundai i30

Hyundai i30 / Elantra (Bazı Yıllar): Hyundai'nin bu modellerinde kronik bir sorun olmamakla birlikte, iç aydınlatma, cam motorları ve multimedya bağlantıları gibi ikincil elektrik aksamında nadiren de olsa hatalar yaşanmıştır.

9
Kia Ceed / Sportage

Kia Ceed / Sportage (Erken Multimedya Sistemleri): Kia modellerinin eski multimedya sistemleri, navigasyon ve Bluetooth bağlantısı gibi konularda zaman zaman yazılımsal sorunlar çıkarabilmiştir. Arka park sensörlerinin yanlış okuma yapması da sık karşılaşılan bir sorundur.

10
Renault Megane Sedan

Renault Megane Sedan (Özellikle 4. Nesil İlk Çıkışları): Megane 4'ün ilk versiyonlarında, büyük multimedya ekranı (R-Link/EASY LINK) ile ilgili donma ve yazılım hataları sıkça rapor edilmiştir. Ayrıca, otomatik park freni ve bazı sensör (ABS/ESP) arızaları da görülen yaygın sorunlardandır.

11
Seat Leon

Seat Leon: Volkswagen Grubu'nun alt markası olmasına rağmen Leon'un bazı jenerasyonlarında, özellikle kapı içindeki kablo demetleri ve aydınlatma sistemlerindeki küçük elektriksel hatalar, kapı kilitlenmesi veya camın çalışmaması gibi sorunlara neden olmuştur.

