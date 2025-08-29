Bugatti'nin patronu garajını açtı! Koleksiyonundaki tercihler şaşırttı

Mate Rimac’ın tutkusu sadece hız rekorları kıran otomobillerle sınırlı değil. Kendi fabrikasının derinliklerinde sakladığı özel garaj, adeta kişisel bir müze gibi. Koleksiyonunda, milyarlarca dolarlık hiper otomobillerin yanında, gençlik hayali olan ve herkesin ulaşabileceği araçlara da yer veriyor.
Rimac, bu garajı yalnızca kendisine saklamıyor. Çalışanlarının bile bu otomobilleri kullanabildiğini söylüyor. Hatta zaman zaman araçların düğünlerde bile görüldüğünü anlatıyor. İşte Rimac’ın garajında öne çıkan modellerden bazıları:
Mate, "Bunlara sahibim çünkü Rimac'ın teknolojiye katkıda bulunduğu her arabanın bir kopyasını istiyordum" diyor.
Mate Rimac'ı Instagram'da takip ederseniz, hem eski hem de yeni hiper otomobillerde bolca zaman geçirdiğini görebilirsiniz
ASTON MARTIN VALKYRIE SPYDER
F1 teknolojisini yollara taşıyan Valkyrie, Rimac için gurur kaynağı olan bir başka teknoloji ortaklığı ürünü.
BMW M3 CSL
Koleksiyonda iki adet bulunan nadir M3 CSL, saf sürüş keyfi sunan performans odaklı bir klasik.
BMW M3 (V8 MOTORLU)
Güçlü motoruyla dikkat çeken bu model, markanın efsanevi M serisinin özel üyelerinden biri.
MCLAREN-MERCEDES SLR
Çocukluk posterlerinden gerçek hayata taşınan bir hayal. Rimac, tasarımını “gelmiş geçmiş en havalı otomobil” olarak niteliyor.
PININFARINA BATTISTA
Rimac teknolojisinin de katkı sunduğu elektrikli hiper otomobil. Koleksiyonun en modern parçalarından.
PORSCHE CARRERA GT
Koleksiyonun gözde üyelerinden. V10 motoruyla Porsche tarihinin en özel modellerinden biri olarak kabul ediliyor.
PORSCHE 911 GT3 RS 4.0
Bir arkadaşı için sakladığı nadir 911, safkan pist ruhunu yansıtan özel bir model.
VW GOLF MKV R32
Erişilebilir bir performans otomobili. Rimac’ın koleksiyonunda günlük kullanım için tercih ettiği modellerden.