Bugatti'nin patronu garajını açtı! Koleksiyonundaki tercihler şaşırttı

Mate Rimac’ın tutkusu sadece hız rekorları kıran otomobillerle sınırlı değil. Kendi fabrikasının derinliklerinde sakladığı özel garaj, adeta kişisel bir müze gibi. Koleksiyonunda, milyarlarca dolarlık hiper otomobillerin yanında, gençlik hayali olan ve herkesin ulaşabileceği araçlara da yer veriyor.

KULLANMAK İSTEYEN GARAJA GİDEBİLİR

Rimac, bu garajı yalnızca kendisine saklamıyor. Çalışanlarının bile bu otomobilleri kullanabildiğini söylüyor. Hatta zaman zaman araçların düğünlerde bile görüldüğünü anlatıyor. İşte Rimac’ın garajında öne çıkan modellerden bazıları:

