Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

BYD zam yaptı: İşte güncel fiyatlar

Çinli otomotiv devi BYD, Eylül ayıyla birlikte Türkiye fiyatlarına zam yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BYD zam yaptı: İşte güncel fiyatlar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 17:22

BYD, yeni ayın ilk gününde fiyat listesini güncelledi. Birçok otomobil markasının kararı aldığı bugün, BYD modellerinde de artış dikkat çekiyor.

BYD EYLÜL 2025 ZAMLI FİYATLAR

Markanın en çok tercih edilen modellerinden Dolphin'in "Comfort" paketi 1 milyon 629 bin TL'den 1 milyon 664 bin TL'ye, "Design" paketi ise 1 milyon 754 bin TL’den 1 milyon 789 bin TL'ye yükseldi.

BYD zam yaptı: İşte güncel fiyatlar

Elektrikli Atto 3'ün fiyatı 2 milyon 38 bin TL'den 2 milyon 79 bin TL'ye çıktı. Seal U EV, 2 milyon 403 bin TL'den 2 milyon 486 bin TL'ye yükselirken, hibrit Seal U DM-i AWD modeli 3 milyon 499 bin TL'den 3 milyon 624 bin TL'ye ulaştı.

BYD zam yaptı: İşte güncel fiyatlar

Seal ailesinde de artış var. Seal 2 milyon 186 bin TL'den 2 milyon 319 bin TL'ye, Seal AWD ise 3 milyon 595 bin TL'den 3 milyon 719 bin TL'ye çıktı.

BYD zam yaptı: İşte güncel fiyatlar

Lüks modellerden Han 4 milyon 261 bin TL’den 4 milyon 409 bin TL’ye, Tang ise 4 milyon 837 bin TL’den 4 milyon 999 bin TL’ye yükselmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En ucuz hibrit otomobiller açıklandı! İşte 2025’in favori modelleri
ETİKETLER
#zam
#byd
#elektrikli araç
#suv
#otomobil fiyatları
#Hibrit Otomobil
#Ev Teknolojisi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.