BYD zam yaptı: İşte güncel fiyatlar

BYD, yeni ayın ilk gününde fiyat listesini güncelledi. Birçok otomobil markasının zam kararı aldığı bugün, BYD modellerinde de artış dikkat çekiyor.
Markanın en çok tercih edilen modellerinden Dolphin'in "Comfort" paketi 1 milyon 629 bin TL'den 1 milyon 664 bin TL'ye, "Design" paketi ise 1 milyon 754 bin TL’den 1 milyon 789 bin TL'ye yükseldi.
Elektrikli SUV Atto 3'ün fiyatı 2 milyon 38 bin TL'den 2 milyon 79 bin TL'ye çıktı. Seal U EV, 2 milyon 403 bin TL'den 2 milyon 486 bin TL'ye yükselirken, hibrit Seal U DM-i AWD modeli 3 milyon 499 bin TL'den 3 milyon 624 bin TL'ye ulaştı.
Seal ailesinde de artış var. Seal 2 milyon 186 bin TL'den 2 milyon 319 bin TL'ye, Seal AWD ise 3 milyon 595 bin TL'den 3 milyon 719 bin TL'ye çıktı.
Lüks modellerden Han 4 milyon 261 bin TL’den 4 milyon 409 bin TL’ye, Tang ise 4 milyon 837 bin TL’den 4 milyon 999 bin TL’ye yükselmiş durumda.