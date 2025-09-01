Menü Kapat
 İrem Çınar

En ucuz hibrit otomobiller açıklandı! İşte 2025’in favori modelleri

Son yıllarda yakıt tasarrufu ve çevreye duyarlı özellikleri sayesinde hibrit otomobillere ilgi hızla artış gösteriyor. Geleneksel benzinli araçlara kıyasla güçlü bir seçenek olarak öne çıkan hibrit modeller, hem düşük tüketim avantajı hem de uzun vadeli kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, sürücüleri hibrit araçlara yöneltiyor.

01.09.2025
01.09.2025
Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalar, 2025 yılında fiyat–performans açısından öne çıkan hibrit otomobilleri ortaya koydu. iSeeCars verilerine göre, hem hem de güvenlik ve değer koruma puanlarıyla sürücülerin en çok tercih edebileceği modeller belirlendi.

ÖNE ÇIKAN MODELLER

Hibrit
Değer koruma puanı 8,9 olan Corolla Hibrit, 23.825 - 28.190 dolar arasındaki fiyatıyla en erişilebilir hibritlerden biri. Kullanılmış fiyatı 16.989 dolar seviyesinde. Yakıt tüketimi ise 44 - 47 mpg.

Hyundai Elantra Hibrit
Yakıt tüketiminde 50 - 54 mpg gibi oldukça verimli değerlere sahip Elantra Hibrit, 25.530 - 29.700 dolar aralığında satılıyor. İkinci el fiyatı ortalama 17.778 dolar.

En ucuz hibrit otomobiller açıklandı! İşte 2025’in favori modelleri

Toyota Prius (Hatchback)
9,0 genel puan ve 10 üzerinden tam güvenlik notuyla öne çıkan Prius, 28.550 - 36.965 dolar fiyat aralığında. Kullanılmış fiyatı ise 18.490 dolar.

Toyota Camry Hibrit
Güvenilirliğiyle bilinen Camry Hibrit, 28.700 - 36.425 dolar aralığında satışa sunuluyor. Ortalama 27.875 dolara ikinci el seçeneği mevcut.

Honda Civic Hibrit
29.295 - 32.295 dolar fiyatıyla listede yer alan Civic Hibrit, 47 - 50 mpg yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor.

En ucuz hibrit otomobiller açıklandı! İşte 2025’in favori modelleri

Hyundai Sonata Hibrit
31.250 - 37.700 dolar fiyat aralığına sahip olan Sonata Hibrit, 47 mpg tüketim değerine sahip. İkinci elde ise 17.960 dolar civarında bulunabiliyor.

Toyota Prius Prime
48 - 127 mpg arasında değişen tüketim değerleriyle en çevreci modellerden biri olan Prius Prime, 32.975 - 39.670 dolar aralığında.

Toyota Prius Plug-in Hibrit
33.375 - 40.070 dolar fiyat aralığıyla satışta olan model, 48 - 127 mpg tüketim değerine sahip ve ikinci elde 32.343 dolardan alıcı buluyor.

HİBRİT ARAÇLARIN GELECEĞİ

Uzmanlara göre yalnızca geçici bir trend değil. Şehir içi kullanımda sundukları düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu yapısıyla uzun vadeli bir çözüm sunuyorlar. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde hibritlerin, sürücülere ekonomik ve güvenilir bir alternatif olmaya devam edeceği vurgulanıyor.

