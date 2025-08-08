Elektrikli araç pazarında Çin'i alt etmek için dev ortaklık! 2028'i hedef seçtiler

General Motors ve Hyundai, Çinli rakiplerin hızla artan rekabeti karşısında maliyetleri düşürmeyi hedefleyerek birlikte beş araç geliştirme planlarını duyurdu. Ancak bazı analistler, iş birliğinin başarılı olup olmayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Araçlardan dördü (kompakt bir SUV/otomobil/pickup ve orta boy bir pickup) 2028'de Orta ve Güney Amerika'da piyasaya sürülecek ve hem içten yanmalı motor hem de hibrit güç aktarma sistemlerini destekleyecek. GM ve Hyundai, modellerin nerede üretileceğini açıklamadı. Ancak tam üretime geçildiğinde yılda en az 800 bin araç üretmeyi beklediklerini belirttiler.

ÇİNLİ RAKİPLERİ YENEBİLECEKLER Mİ?

İki şirketin ortaklığının, GM ve Hyundai'nin Latin Amerika'da Çinli elektrikli araç üreticilerinden gelen artan rekabetle mücadele etmelerine yardımcı olacağı değerlendiriliyor. Ancak Seul hedge fon Billionfold Asset Management'in baş yatırım sorumlusu An Hyung-jin, Hyundai'nin GM'den pickup kamyonet yapmayı öğrenebileceğini ancak kazanç sağlamanın zaman alacağını belirtti:

"Yeni modelleri Güney Amerika'da satsalar bile, elektrikli araç pazarında düşük fiyatlarla zaten lider konumda olan Çinli rakiplerini yenmek zor olacak."

İki küresel otomobil üreticisi, 2028 yılından itibaren ABD'de elektrikli ticari kamyonetleri de ortaklaşa geliştirecek ve üretecek.

GM VE HYUNDAI, BİRBİRİNDEN ÖĞRENECEK

Otomotiv araştırma şirketi Mirae-Mobility Research & Services Başkanı Teddi Kim, "GM, Hyundai'den hibrit teknolojisini öğrenirken, Hyundai ise GM ile olan ilişkisini ABD ile ticaret müzakerelerinde koz olarak kullanabileceği için bu ortaklık her iki taraf için de kazançlı bir strateji" dedi.

Bu arada ABD ve Güney Kore geçen hafta, araçlar da dahil olmak üzere Güney Kore'den ABD'ye yapılan ithalata yüzde 15 gümrük vergisi uygulanması konusunda ticaret anlaşmasına varmıştı.

VERGİLER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİNİ ZORLUYOR

Çinli otomobil üreticileri, yüksek teknolojili ve düşük maliyetli modelleri piyasaya sunarak, GM gibi köklü rakipler üzerinde baskı oluşturuyor. Bu rekabetle başa çıkabilmek için birçok şirket, özellikle bataryalı modeller için geliştirme maliyetlerini paylaşmak amacıyla ortaklıklar arayışına girdi.

Maliyetleri düşürmek, dünya çapında otomobil üreticilerinin karşılaştığı büyük zorluklardan biri. Çünkü vergiler, dünya genelindeki otomobil üreticilerine milyarlarca dolarlık ek maliyetler getiriyor.