Evden işe, işten eve giderim diyenler bu otomobiller tam size göre! Hem az yakan hem satarken zarar ettirmeyen modeller belli oldu

ŞEHİR İÇİ KULLANIM İÇİN EN İYİ 10 OTOMOBİL MODELİ

Türkiye piyasasında hem sıfır hem de ikinci elde yoğun talep gören ve şehir içi kullanıma en uygun o 10 model şunlardır:

Citroën C3 / C3 Aircross: Citroën'in bu modelleri, yumuşak süspansiyonları ve konfor odaklı tasarımlarıyla öne çıkar. Şehir içindeki bozuk yolları bile konforlu hale getiren süspansiyon ayarları, uzun saatler trafikte kalanlar için önemlidir. C3 Aircross, kompakt SUV olarak yüksek oturma pozisyonu sunar.