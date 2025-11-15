Sanayi bölgesindeki patlama yolcu uçağından görüldü! Çok sayıda yaralı var

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Ezeiza şehrinde yer alan Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden bir dizi patlama meydana geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği patlamada 20 kişi yaralandı.

Yetkililer, patlama sonucu çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığını ifade ederken, alevlerin 20 metreyi aştığı bilgisini paylaştı.

Patlamanın tarım kimyasalları şirketine ait bir depoda yaşandığı değerlendiriliyor.

PATLAMANIN BÜYÜKLÜĞÜ YOLCU UÇAĞINDAN GÖRÜLDÜ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı görüldü. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan doğruluğu kesinleşmemiş videolardan biri gündem oldu.

Kaç bin metre yüksekte uçtuğu bilinmeyen ancak yolcu uçağı olduğu düşünülen bir uçaktan patlama anı saniye saniye kaydedildi. Böylelikle yaşanan patlamanın şiddeti gözler önüne serildi.