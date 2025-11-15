Menü Kapat
13°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Sanayi bölgesindeki patlama yolcu uçağından görüldü! Çok sayıda yaralı var

Arjantin'in Ezeiza şehrinde bir tarım kimyasalları deposunda meydana gelen patlamada 20 kişi yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Güney Amerika ülkesi 'in Ezeiza şehrinde yer alan Carlos Spegazzini sanayi bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenden bir dizi meydana geldi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği patlamada 20 kişi yaralandı.

Sanayi bölgesindeki patlama yolcu uçağından görüldü! Çok sayıda yaralı var

Yetkililer, patlama sonucu çıkan yangının henüz kontrol altına alınmadığını ifade ederken, alevlerin 20 metreyi aştığı bilgisini paylaştı.

Patlamanın tarım kimyasalları şirketine ait bir depoda yaşandığı değerlendiriliyor.

Sanayi bölgesindeki patlama yolcu uçağından görüldü! Çok sayıda yaralı var

PATLAMANIN BÜYÜKLÜĞÜ YOLCU UÇAĞINDAN GÖRÜLDÜ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı görüldü. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan doğruluğu kesinleşmemiş videolardan biri gündem oldu.

Kaç bin metre yüksekte uçtuğu bilinmeyen ancak yolcu uçağı olduğu düşünülen bir uçaktan patlama anı saniye saniye kaydedildi. Böylelikle yaşanan patlamanın şiddeti gözler önüne serildi.

Sanayi bölgesindeki patlama yolcu uçağından görüldü! Çok sayıda yaralı var
