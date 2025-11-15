Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Özge Sönmez

‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi! Dolandırıcıların attığı mesajla şoke oldular

Adana'da "Sazan Sarmalı" yöntemiyle daire satışı üzerinden 5 kişiyi milyonlarca lira dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Mağdurlar dolandırıldıktan sonra gelen mesajla şaşkına döndü.

15.11.2025
15.11.2025
'da oturan 48 yaşındaki S.G., Seyhan'daki dairesini elden çıkarmak için internete 2 milyon 300 bin liralık bir ilan bıraktı. İlan kısa sürede, kendini ‘uzman çavuş’ diye tanıtan 31 yaşındaki İ.T.'nin radarına girdi. Evi ailesi için almak istediğini söyleyen İ.T., gerçekte dairenin fotoğraflarını kopyalayıp başka bir sosyal medya hesabında aynı evi bu kez 1 milyon 900 bin liraya satışa çıkardı.

‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi! Dolandırıcıların attığı mesajla şoke oldular

GELEN MESAJLAR ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Sahte ilanla ilgilenen 55 yaşındaki M.T., şüpheliyle iletişim kurdu. İ.T., Malatya'da görev yaptığını ve tapu işlemlerini babasının yürüteceğini söyleyerek iki tarafı tapu müdürlüğünde buluşturdu. M.T., tapu işleminden önce şüphelinin telefondan verdiği hesaba dairenin parasını yatırdı. Devir sırasında S.G., ödemenin kendi hesabına yapılması gerektiğini söyleyince durum çözüldü. M.T. ise parayı "uzman çavuşun" gönderdiği başka bir hesaba çoktan gönderdiğini söyledi. O esnada M.T.'nin telefonuna, "Ağabey sizi dolandırdım, yurt dışına çıkacağım. Birbirinize zarar vermeyin, hakkınızı helal edin," mesajı düştü.

‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi! Dolandırıcıların attığı mesajla şoke oldular

PARAYI ALTINA ÇEVİRMİŞLER

Şikayet sonrası harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayın tek kişinin işi olmadığını tespit etti. İncelemelerde dolandırıcılığın, İ.T., 25 yaşındaki D.Ö. ve 36 yaşındaki H.T.'nin liderliğini yaptığı 35 kişilik bir ekip tarafından organize edildiği anlaşıldı. Aynı yöntemle 5 kişinin toplam 7 milyon lira dolandırıldığı, paranın bir bölümünün kripto varlıklara, kalanın ise altına çevrildiği ortaya çıktı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis, Adana merkezli İstanbul, Mersin, Batman, Şanlıurfa, Kırklareli, Gaziantep, Kocaeli, Nevşehir ve Osmaniye'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çetenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 9 lüks otomobile, yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyasına ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

‘Sazan Sarmalı' şebekesi çökertildi! Dolandırıcıların attığı mesajla şoke oldular

Gözaltındaki şüphelilerin ise emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. İ.T. ve D.Ö.'ünde aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanırken H.T. ile birlikte 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

