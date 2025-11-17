Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ford Focus efsanesi emekli oldu!

Ford, 27 yıllık üretimin ve 12 milyon satışın ardından ikonik Focus modelinin üretimini sonlandırdı. Peki Focus'un bıraktığı boşluğu hangi model dolduracak? İşte detaylar.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 16:46

Otomotiv dünyasında bir devir kapandı. 'un 27 yıldır yollarda olan ve toplam 12 milyon satış barajını aşan efsane modeli Focus, üretim bandına veda etti. Haberi, 15 Kasım Cumartesi günü son Focus'un üretim hattından ayrılmasıyla birlikte Ford çalışanları sosyal medya üzerinden duyurdu.

Şirket, uzun süredir yollarda olan aile hatchback modelini sonlandırma kararını 2022 yılında açıklamıştı. Kararın arkasında, Ford'un Avrupa pazarındaki elektrikli modellere geçiş sürecini hızlandırma stratejisi yatıyor.

Focus'tan doğan boşluğu, Volkswagen Grubu'nun MEB mimarisini temel alan iki yeni elektrikli crossover modeli olan Explorer ve Capri dolduruyor.

Ford Focus efsanesi emekli oldu!

SAARLOUİS FABRİKASININ GELECEĞİ BELİRSİZ

Gelişme, aynı zamanda Almanya'daki Saarlouis fabrikasının da otomobil üretimini durdurduğu anlamına geliyor. Ford, daha önce yaptığı açıklamada Saarlouis'te yeni bir model üretme planlarının olmadığını belirtmişti. Tesis için henüz bir alıcı açıklanmaması, fabrikanın geleceğini şimdilik şüpheye düşürüyor.

Ford Focus efsanesi emekli oldu!

YENİ BİR CROSSOVER YOLDA

Focus'un üretimden kalkmasına rağmen, Autocar tarafından yakın zamanda paylaşılan bir habere göre Ford, modelin bıraktığı boşluğu doldurmayı hedefliyor. Şirketin 2027 yılında piyasaya sürmek üzere yeni bir orta boyutlu crossover üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Söz konusu model, 2008'de piyasaya sürülen ve Focus'un crossover versiyonu olarak kabul edilen Kuga'nın yerini almayacak. Aksine, hem benzinli-hibrit hem de tamamen elektrikli güç aktarma organları seçenekleri sunarak Kuga ile birlikte satılacak.

Ford Focus efsanesi emekli oldu!

FORD AVRUPA'DA KAN KAYBETTİ

Focus ve ondan önce Fiesta gibi Avrupa'da en yüksek satış hacmine sahip iki modelin kaybı, Ford'un pazardaki konumunu kökten değiştirdi.

Avrupa endüstri kuruluşu ACEA tarafından paylaşılan verilere göre, Ford 2015 yılında Avrupa'nın en büyük ikinci markası konumundayken, geçen yıl 12. sıraya geriledi. Şirket, ilgili dönemde pazar payının neredeyse yarısını kaybetmiş oldu.

Şirket şu sıralar Avrupa'nın en çok satan üreticilerinden biri olma konumuna geri dönmek için yeni bir plan hazırlığında. Ford, üç yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'ya özel bir patron atayarak, eski Focus ve Kuga model hattı yöneticisi Jim Baumbick'i göreve getirdi.

Ford'dan yapılan açıklamada, Baumbick’in temel sorumlulukları arasında "Avrupalı müşterilere uygun ürünler geliştirmek" olduğu belirtildi.

ETİKETLER
#elektrikli araçlar
#Ford
#Otomotiv Endustrisi
#Focus
#Saarlouis Fabrikası
#Avrupa Pazarı
#Otomobil
